Die Zahl der Terroropfer ist weltweit deutlich zurückgegangen. 2017 starben bei Anschlägen 18.814 Menschen - und damit 27 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor, wie aus dem globalen Terrorismus-Index des Instituts für Wirtschaft und Frieden (IEP) hervorgeht. Im Vergleich zu 2014 ging die Opferzahl sogar um 44 Prozentpunkte zurück.

Besonders im Irak und in Syrien habe sich die Lage wegen des Rückzugs der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verbessert. Besonders schlimm traf es hingegen im vergangenen Jahr Somalia. Ein Attentäter sprengte sich in einem Lastwagen an einem Verkehrsknotenpunkt in der Hauptstadt Mogadischu in die Luft, fast 600 Menschen starben dabei nach Angaben der Denkfabrik. Die Regierung machte die radikal-islamische Al-Shabaab-Miliz dafür verantwortlich.

In Europa sei die Zahl der Toten durch Terroranschläge von 168 (2016) auf 81 (2017) gesunken, heißt es in dem am Mittwoch in London veröffentlichten Report. Besonders stark sei der Rückgang unter anderem in Deutschland, Frankreich und Belgien gewesen. Hierfür gebe es mehrere Gründe, kommentierte der australische Unternehmer und IEP-Gründer Steve Killelea. So habe der IS an Attraktivität verloren und Techniken zur Beobachtung von Verdächtigen seien besser geworden. In Nordamerika und Westeuropa habe aber die Gefahr durch rechtsgerichtete Täter zugenommen, heißt es in dem Bericht.

Unter den Ländern, in denen mehr Terroropfer verzeichnet wurden, befindet sich neben Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland auch Österreich. Allerdings dürfte es dabei sich um einen Fehler handeln. Der Bericht bezieht sich nämlich auf die Angaben der Global Terrorism Database der US-University of Maryland. Der in dieser aufgezeichnete angebliche Terroranschlag im vergangenen Juni in Linz war allerdings doch keiner. Zunächst vermutete Hinweise zu einem möglichen IS-Hintergrund des Täters stellten sich später als haltlos heraus. Der 55-jährige Tunesier wurde im Juni wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation wurde er freigesprochen.

Das IEP gibt jedes Jahr den globalen Terrorismus-Index heraus. Zudem veröffentlicht das Institut auch den weltweiten Friedens-Index.