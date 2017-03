Nicht einmal zehn Prozent der internationalen Finanzhilfen zur Bekämpfung von Folgen der Erderwärmung kommen einer Studie zufolge bei lokalen Projekten in Entwicklungsländern an. Die Klima-Fonds würden vor allem mit großen Agenturen und Entwicklungsbanken zusammenarbeiten, statt das Geld in Vorhaben an Ort und Stelle zu stecken, hieß es am Dienstag.

Die Studie wurde vom Internationalen Institut für Umwelt und Entwicklung (IIED). Zudem hätten die Geberländer erst elf Prozent der zugesagten Mittel bereitgestellt, mit denen umweltfreundliche Energieprojekte gefördert und durch den Klimawandel verursachte Schäden ausgeglichen werden sollen.

"Die größte Herausforderung ist, Geld dahin zu bringen, wo es etwas bewirken kann", sagte IIED-Direktorin Clare Shakya. Projektleiter an Ort und Stelle seien häufig gar nicht in der Lage, die komplizierten Formulare zur Beantragung von Geldern auszufüllen. Hinderlich sei auch, dass im Klimavertrag von Paris nicht als Ziel festgehalten wurde, mehr Projekte auf lokaler Ebene zu unterstützen. Die Industrieländer haben zugesagt, von 2020 an 100 Milliarden Dollar (94,41 Mrd. Euro) im Jahr bereitzustellen. Ärmere Länder sollen damit Schäden durch zunehmende Dürren oder Überschwemmungen ausgleichen und auf klimafreundlichere Energiequellen umschwenken können.