I love you, Mr. President

Seien Sie gewarnt: Dieser Kommentar hat ein Ablaufdatum. Es könnte gut sein, dass er schon überholt ist, wenn Sie ihn lesen. Denn das Drama nimmt Fahrt auf, die Handlung überschlägt sich, neue Charaktere tauchen auf, alte werden brutal entsorgt. Alles steuert auf einen weiteren Höhepunkt zu. Aber noch ist Zeit. Steigen Sie ein in die beste TV- Unterhaltungsserie, die Ihnen dieser Sommer zu bieten vermag: „The White House – Liebe und Hass, Intrigen und Wahnsinn, Unfähigkeit und Untergang im Weißen Haus“. Was bisher geschah? Ein ahnungsloser, dafür umso selbstverliebterer Vielleicht-Milliardär wird wider aller Erwartungen US-Präsident.

Wir befinden uns in der 28.Woche seiner Amtszeit. Kommentatoren meinen, sie sei seine bisher schlimmste, doch das dachten sie auch schon von der Woche davor und davor und so weiter. Über Twitter richtet der Präsident seinem Justizminister aus, dass er ihn für einen Schwächling hält. Polizisten sagt er, dass sie künftig ruhig rüder gegen Verdächtige vorgehen sollen. Vor 45.000 jungen Pfadfindern suhlt er sich in seinen Erfolgen, beschimpft Gegner und preist die eigene Großartigkeit. Sowohl Polizei als auch Pfadfinder müssen sich später öffentlich für den Präsidenten entschuldigen. Sein Energieminister fällt derweil auf einen russischen Scherzbold herein, der sich am Telefon als ukrainischer Premier ausgibt, und plaudert Geheimnisse aus.

Zu langweilig bisher? Auftritt: Anthony Scaramucci, vom Typ schmieriger Wall-Street-Banker mit Gangster- Slang, ein Al Pacino für Anfänger. „The Mooch“, was sich mit Schleimer übersetzen lässt, wird der neue Kommunikationschef des Präsidenten. Zehn Tage lang. Am ersten sagt er in die TV-Kameras: „Falls Sie zuschauen, Mr. President: I love you!“ Am zweiten löscht er Tweets aus der Zeit, als er den Präsidenten noch nicht so sehr liebte. Am dritten tingelt er durch TV-Shows und droht, alle Leute rauszuschmeißen, die Material leaken. Am vierten bringt seine Noch-Frau einen Sohn zur Welt. „The Mooch“, gerade auf Love-Affair mit dem Präsidenten,speist sie mit einer Gratulations-SMS ab. Am fünften erklärt er einer Reporterin, er sei keiner, der einem von hinten das Messer ins Kreuz rammt, sondern nur von vorne. Am sechsten ruft er nachts einen Journalisten an und schimpft vulgärst über den Stabschef, den der Präsident tags darauf kündigt. Am siebten, achten und neunten Tag versucht er sich im TV säuselnd in Schadensbegrenzung. Am zehnten wirft der Präsident „The Mooch“ raus, weil der ihm die Show stiehlt. Viel zu früh, wie wir begeisterte „West Wing“ Seher meinen und die TV-Macher um Ersatz anflehen. 196 Tage läuft die Serie schon. Geplant sind eigentlich vier Jahre. Aber seien Sie gewarnt: Eine vorzeitige Absetzung ist wegen zu negativer Folgen auf die Wirklichkeit nicht auszuschließen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: lehermayr.christoph@news.at