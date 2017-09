Es ist eine peinliche Beichte, die Clinton da abliefert. Bezeichnend bleibt, dass sie damit auch noch versucht, Geld zu machen

Fast ein ganzes Jahr lang war Hillary Clinton abgetaucht. Nach ihrer Wahlniederlage sei sie viel mit ihren Hunden im Wald spazieren gewesen, erzählt sie nun, und habe endlich Zeit gefunden, Ordnung in ihren Kleiderschrank zu bringen. Und ja, ein Buch habe sie auch geschrieben. Der Titel ihrer Wahlmemoiren lautet, "What Happened", also "Was passiert ist". Wenngleich sie selbst die Antwort darauf bis heute nicht zu kennen scheint. Ihr Buch müsste wohl eher "Wer aller außer mir Schuld daran hat" heißen. Denn wer annehmen würde, Mrs. Clinton hätte die Auszeit für etwas Selbstreflexion genützt, irrt.



Auf vielen, vielen Seiten ergeht sie sich in weinerlichen Wehklagen über ihre Niederlage und begibt sich auf die Suche nach Sündenböcken. Bernie Sanders etwa, ihrem parteiinternen Vorwahlgegner. Ihm wirft Clinton vor, sie mit Kritik an ihrem laschen Kurs gegen die Wall Street dauerhaft beschädigt zu haben. Dass sie selbst aber mehr als nur Argwohn erweckte, als sie von Banken Hunderttausende Dollar an Vortragshonoraren nahm, dämmert Clinton bis heute nicht. Den nächsten Schuldigen macht sie gar in Ex-Präsident Obama aus. Der habe ihr geraten, nicht auf Sanders Kritik zu reagieren, und sie so "in eine Zwangsjacke" gesteckt. Auch ganz böse: natürlich der damalige FBI-Chef, James Comey. Der habe ihr mit seinen Ermittlungen wegen ihres schleißigen Umgangs mit E-Mails "das Messer in den Rücken gestochen" und ihr "Image als Führerin" beschädigt. Noch niederträchtiger meinte es nur Wladimir Putin mit der armen Hillary. Aber, so Clinton drohend, er solle sich nicht zu früh freuen, sie habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Und so vergehen Seiten voller Ausflüchte, die erkennen lassen, wie sehr es sie schmerzen muss, gegen einen Mann verloren zu haben, der noch unbeliebter war als sie und dem kaum jemand einen Sieg zugetraut hätte.

Es ist eine peinliche Beichte, die Clinton da abliefert. Bezeichnend bleibt, dass sie damit auch noch versucht, Geld zu machen, und 150 Dollar für den Eintritt auf ihrer Lesereise verlangt. Bestürzender hingegen ist, dass sie mit ihrer Litanei ungewollt auch die Leere des Anti-Trump-Lagers offenlegt. Obwohl der Präsident wütet, tobt und taumelt, ist weit und breit kein Demokrat in Sicht, der die Lektion Clinton gelernt hätte. Niemand, der begreift, warum deren einstige Wähler in Scharen zu Trump überliefen, und Ideen hätte, wie man sie zurückholen könnte. Zu sehr gefällt sich eine abgehobene demokratische Elite weiter darin, sich in ihrer selbstgefälligen Blase dem bloßen Trump-Bashing hinzugeben. Von der Figur, die glaubwürdig mit einer neuen Politik gegen ihn in den Ring steigt, fehlt jede Spur. Nur Hillary, das verrät sie, steht künftig dafür nicht mehr zur Verfügung. Thanks.

