Jeff Bezos, der CEO von Amazon, hat große Pläne mit seinem Raumfahrt-Unternehmen. Nun verrät er, wann es mit Reisen im All soweit ist und was es kosten soll.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet soll das Raumfahrt-Unternehmen nächstes Jahr schon damit beginnen, die ersten Passagier in den Weltraum zu befördern.

Prestige-Projekt mit "Schnäppchenpreis"

Die Kosten für eine Reise ins All sollen sich auf bis zu 300.000 US-Dollar (derzeit rund 256.300 Euro) belaufen. Dafür bekommt man das Ticket für einen Suborbital-Flug, der bis zu sechs Passagiere gleichzeitig in 100 Kilometer Höhe katapultiert. Nach mehreren Minuten Schwerelosigkeit und einem fantastischen Blick auf unseren Planeten, wird in einer Raumkapsel auch schon die Reise nach Hause angetreten.

Beovr die ersten Flüge starten, muss aber Blue Origin noch einige Tests bestehen. Der Flug an sich und die Sicherheitssysteme werden derzeit intensiv geprüft. Intensiv ist übrigens auch die Konkurrenz für den reichsten Mann der Welt. Die Milliardäre Elon Musk und Richard Branson sind mit ihren Projekten auch drauf und dran, erste Schritte im Weltraum-Tourismus zu setzen.