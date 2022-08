Weltranglistenerste Swiatek bei US Open locker weiter

Der polnische Tennisstar Iga Swiatek ist mit einem klaren Sieg in die US Open in New York gestartet. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem Auftaktmatch am Dienstag gegen die Italienerin Jasmine Paolini problemlos mit 6:3,6:0 durch. In der zweiten Runde trifft die 21-Jährige auf die Siegerin des Duells zwischen Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus USA gegen Greet Minnen aus Belgien.

Aryna Sabalenka aus Belarus, an Nummer sechs gereiht, fertigte Catherine Harrison aus den USA 6:1,6:3 ab. Die als Nummer acht gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula war der Schweizerin Viktorija Golubic 6:2,6:2 überlegen.