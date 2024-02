Weltmeisterin Schulte bei Altenberg-Weltcup Dritte

Eine Woche nach ihrem sensationellen WM-Gold in Altenberg hat Lisa Schulte am Sonntag auf gleicher Bahn mit Platz drei für ihr bestes Weltcup-Saisonresultat gesorgt. Die 23-jährige Tirolerin musste sich nur der deutschen Siegerin Julia Taubitz (+0,297 Sek.) und der Lettin Elina Vitola (+0,148) geschlagen geben. Madeleine Egle, die im Gesamtweltcup mit 457 Punkten Zweite hinter Taubitz (555) ist, wurde Achte (+0,447), Hannah Prock 15. (+0,990).

Schulte war nach dem ersten Durchgang nur auf Rang 13 gelegen, Taubitz gar nur 22. gewesen. Wie einige andere Fahrerinnen konnte sie auf der stark nachlassenden Bahn dank des gestürzten Klassements aber eine erfolgreiche Aufholjagd starten. "Es waren so schwierige Bedingungen, ein bissl Glück spielt da auch mit", sagte Schulte im ORF. Die Bahn von Altenberg hat sie nach Anlaufschwierigkeiten ins Herz geschlossen. "In den vergangenen Jahren hatte ich ziemlich zu kämpfen. Seit heuer liegt sie mir."

Nicht ganz zum Podest reichte es für Schulte danach in der Teamstaffel. Gemeinsam mit Juri Gatt/Riccardo Schöpf, David Gleirscher sowie Selina Egle/Lara Kipp wurde Österreich Vierter, der Sieg ging an Lettland. In der Gesamtwertung liegt Rot-Weiß-Rot weiter auf Platz zwei.