Weltmeister Verstappen mit Freitags-Bestzeit in Abu Dhabi

Weltmeister Max Verstappen hat am Freitag die schnellste Zeit im Training für den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr/live auf ServusTV und Sky) erzielt. Der Niederländer, der in der ersten Session pausiert hatte, legte im Red Bull am Nachmittag in 1:25,146 Minuten die schnellste Runde des Tages hin. Dahinter platzierten sich Mercedes-Pilot George Russell (+0,341 Sek.) und Charles Leclerc im Ferrari (0,453) auf den Plätzen zwei und drei.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der im Mercedes im ersten Training vorne lag, kam vor Sergio Perez (Red Bull) auf Rang vier. Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel startete mit den Plätzen sechs und zwölf in sein letztes Formel-1-Wochenende. Der Deutsche wurde am Freitag von seinem Vater Norbert überrascht, der Vettels ersten Rennfahreranzug von vor über 25 Jahren mitbrachte.

Daniel Ricciardo, der in Abu Dhabi sein letztes Rennen für McLaren bestreitet, könnte unterdessen zu Red Bull zurückkehren. RBR-Motorsportberater Helmut Marko erklärte im Sky-Interview, dass der 33-jährige Australier dritter Fahrer des Weltmeisterteams werden und dabei vor allem Marketingeinsätze absolvieren soll. Als offizieller Ersatzpilot für 2023 ist allerdings der Neuseeländer Liam Lawson eingeplant. Der 20-Jährige hatte am Freitag auf dem Yas Marina Circuit das erste Freie Training für Red Bull bestritten. Eine offizielle Bestätigung der Personalien stand noch aus.