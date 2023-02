Weltmeister-Coach Scaloni bis 2026 Argentinien-Teamchef

Lionel Scaloni bleibt Teamchef von Argentinien. Der 44-jährige Weltmeister-Coach hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert, gab der argentinische Fußball-Verband (AFA) am Montag bekannt. Scaloni hatte die Verantwortung für das Team um Superstar Lionel Messi vor fünf Jahren übernommen. Unter dem Ex-Nationalspieler gewann die "Albiceleste" 2021 die Copa America und im vergangenen Dezember in Katar ihren ersten WM-Titel seit 1986.

Verbandspräsident Claudio Tapia und Scaloni hätten sich am Montag in Paris getroffen, um die neue Vereinbarung zu finalisieren, hieß es in einer AFA-Stellungnahme. Dort dürfte Scaloni am Montagabend bei der FIFA-Gala als Welttrainer des Jahres 2022 ausgezeichnet werden.