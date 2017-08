Weltkriegsbombe: Räumungen in Düsseldorf beginnen in der Früh

Düsseldorf bereitet sich auf die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vor. Die Räumungen beginnen am Dienstag gegen 7.00 Uhr, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. In einem Radius von 250 Metern um den Fundort im Stadtteil Derendorf sollen Polizisten demnach durch alle Häuser gehen, um sicherzustellen, dass keine Bewohner in ihren Wohnungen bleiben.

In der Nacht bewachten Beamte die Baustelle, auf der die Bombe am Montag gefunden worden war. Rund 2.300 Menschen müssen nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen. Weitere 4.400 Bewohner seien aufgefordert, während des Einsatzes in ihren Häusern zu bleiben und sich nicht im Freien aufzuhalten, sagte ein Sprecher am Montag. Von der Evakuierung ist demnach auch ein Pflegeheim betroffen, etwa 80 Bewohner müssen in anderen Einrichtungen untergebracht werden.

Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe soll um 11.00 Uhr entschärft werden. Polizei und Stadt raten, die Gefahrenbereiche am Dienstagvormittag weiträumig zu umfahren. Straßen würden gesperrt, auch der Verkehr der öffentlichen Verkehrsmittel sei betroffen.