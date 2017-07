Weltkriegsbombe in Hannover gesprengt

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Hannover gesprengt worden. Wegen des Säurezünders habe man den Blindgänger nicht entschärfen können, teilte die Feuerwehr mit. Es sei alles glatt gelaufen. Rund 6.500 Menschen in den Stadtteilen Misburg-Süd und Misburg-Nord hatten vor der Detonation ihre Häuser verlassen müssen.