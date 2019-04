Notre Dame steht in Flammen

Ein weltberühmtes Pariser Wahrzeichen brennt: In der Kathedrale Notre-Dame ist ein Feuer ausgebrochen, eine riesige Rauchsäule hängt über der Stadt. Über die Ursache des Brandes ist momentan noch nichts bekannt.

Flammen schlugen aus dem oberen Teil des Gebäudes, wie ein Augenzeuge am Montag berichtete. Graue Rauchwolken stiegen in die Höhe und waren kilometerweit zu sehen. Inzwischen brach der Turm des Gotteshauses in sich zusammen. Der Brand ist gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

400 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr teilte mit, dass 400 Feuerwehrleute im Einsatz.seien. "Ein schreckliches Feuer wütet in der Kathedrale Notre-Dame in Paris", teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf Twitter mit. Ihr Sprecher erklärte, das Gelände sei geräumt worden.

© apa/afp/francois guillot

Die Feuerwehr war mit Wasserschläuchen und Drehleitern im Einsatz. Das Viertel rund um Notre Dame wurde evakuiert. Die Kathedrale liegt auf der Ile de la Cite, einer Insel in der Seine mitten im Zentrum der französischen Hauptstadt.

» Ich habe keine Hoffnung für das Gebäude «

"Praktisch das ganze Dach ist verschwunden, ich habe keine Hoffnung für das Gebäude", sagte ein Augenzeuge. "Alles stürzt ein", rief ein Polizist am Brandort. Viele Bewohner von Paris schauten zu, wie sich das Feuer durch das Bauwerk aus dem zwölften Jahrhundert fraß.

Wie geht es mit den Löscharbeiten voran?

Nach dem Ausbruch des Großbrandes in der Pariser Kathedrale Notre Dame befürchteten die Behörden das Schlimmste. Es sei ungewiss, ob das Gotteshaus gerettet werden könne, sagte der französische Innenstaatsekretär Laurent Nunez am Montagabend in Paris. Die Flammen seien knapp drei Stunden nach Beginn des Brandes noch nicht unter Kontrolle.



Ausgang des Großbrandes noch unklar

Trotz des Einsatzes von rund 400 Feuerwehrkräften sei es unklar, ob der Brand am nördlichen Glockenturm gestoppt werden könne, sagte der Feuerwehrkommandant Jean-Claude Gallet. Sollte der Turm einstürzen, hätte dies unabsehbare Folgen, betonte er.

Erste Vermutung für Brandursache



Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.



Bisher keine Verletzten

Beim Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris lagen nach Regierungsangaben bis Montagabend keine Berichte über mögliche Verletzte vor. Das teilte das französische Innenministerium mit. Die Behörden untersuchten, wie es zu dem Feuer kam. Die Staatsanwaltschaft von Paris teilte mit, sie habe die Ermittlungen aufgenommen. Medienberichten zufolge ging die Polizei zunächst von einem Unglück aus.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité.

Kunsthistorisches Denkmal

Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Kam die Restaurierung zu spät?

150 Millionen Euro sollten in den kommenden Jahren in die Restaurierung fließen, wobei der Staat als Besitzer der Kathedrale ein Drittel beisteuern sollte. Er hatte seinen jährlichen Beitrag von zwei auf vier Millionen Euro erhöht - unter der Bedingung, dass Privatmittel dazukommen.

Erst Anfang vergangenen Jahres veröffentlichte man deshalb eine Spendenkampagne, mit deren Hilfe 100 Millionen Euro über private Wohltäter aufgetrieben werden sollten. "Es ist wirklich Zeit, etwas zu tun", hatte Michel Picaud, Präsident der Stiftung Friends of Notre Dame de Paris, erklärt.

Trump meldetesich auf Twitter zu Wort

"Notre-Dame est Notre-Dam de toute l'Europe (Notre-Dame ist Notre-Dame von ganz Europa)", twitterte Tusk auf Französisch. "Wir sind heute alle mit Paris." US-Präsident Trump sprach von einem "schrecklichen Anblick", man müsse "schnell handeln". "Vielleicht könnten Löschflugzeuge eingesetzt werden, um es (das Feuer) zu löschen."



"Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre Dame zu sehen", teilte die deutsche Regierung mit. "Notre Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden."

Kneissl twittert mit

Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat sich betroffen vom Brand in der Pariser Notre-Dame-Kathedrale gezeigt. "Schreckliche Bilder erreichen uns aus Paris. Die weltberühmte Notre-Dame-Kathedrale, Symbol der Stadt und Pilgerstätte für Christen weltweit, steht in Flammen", twitterte Kneissl am Montagabend auf Deutsch und Französisch.