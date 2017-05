Welser soll Vater mit Machete bedroht haben

Ein 27-jähriger Welser soll seinen Vater in der Nacht auf Montag im Streit mit einer Machete bedroht haben. Die Polizei stellte den rabiaten Mann wenig später am Gehsteig vor dem Haus. In seinem Rucksack hatte er zwei Messer. Die Machete wurde bisher aber trotz intensiver Suche mit Hilfe von Feuerwehrleuten und Diensthunden nicht gefunden, wie die oberösterreichische Polizei mitteilte.

Der Grund für die familiäre Auseinandersetzung war nicht bekannt. Der Sohn war offenbar völlig außer sich. Selbst während seiner Einvernahme bedrohte er den Vater immer wieder mit dem Umbringen. Der 27-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.