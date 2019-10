Kurzurlaub im Herbst: 5 idyllische Wellness-Oasen

Wenn uns draußen der kühle Wind um die Nase weht, ist es ein strategisch guter Zeitpunkt eine Auszeit zu planen. Oft reicht schon ein entspanntes Wochenende, um wieder neue Kraft zu tanken. Eine kleine, aber feine Auswahl.

1. Kuscheltage am Achensee

Inmitten der Tiroler Bergwelt und nur wenige Gehminute vom türkisgrün funkelnden Achensee entfernt, liegt das Vier-Sterne-Superior Wellnesshotel "Kristall". Der Spa-Bereich erstreckt sich auf auf 2.100m² und lädt mit Dampfbädern, 8 Saunen, Whirlpool und Hallenbad dazu ein, einfach mal vom Alltag abzutauchen.

Das Hotel bietet spezielle Romantik-Pauschalen an, die bis zum 03.11. 2019, die günstigen Preise versprechen. Zwei Nächte inklusive Begrüßungsdrink, volle Verpflegung und Wellness-Treatment gibt es ab 288 € pro Person. Tipp : Das Hotel-Team ist auf Wellness in der Schwangerschaft spezialisiert. Es gibt Angebote für werdende Eltern, die noch einmal entspannen wollen, bevor ihr Baby auf die Welt kommt.

Adresse

Adi Rieser & das Kristall-Team

Seebergstraße 10

A-6213 Pertisau am Achensee

2. Enspannung pur in Abtenau

Der bodenständigen Familienbetrieb im Salzburger Land wurde über die Jahre zum Wellnesshotel ausgebaut. Während die Hotelchefs Marcus und Barbara Gutjahr die Gäste kulinarisch verwöhnen, kümmert sich Cornelia Gutjahr, die Tochter des Hauses, um alle Anliegen im Beautybereich. Als ausgebildete Masseurin und Kosmetikerin kennt sie sich schließlich aus.

© Hotel Gutjahr Gemütlicher Rückzugsort im Hotel Gutjahr

Paare die aktiver sind werden ebenfalls nicht enttäuscht. Im Herbst locken in der Region 300 Kilometer lange und bestens markiertes Wanderwege - von leicht bis anspruchsvoll. Beliebte Ausflugsziele: die Postalm hoch über dem Wolfgangsee, die Bischofsmütze, der Gosaukamm und natürlich das gesamte Tennengebirge. Tipp: Vom 06.10.19 bis 13.10.19 gibt es eine Schnäppchenwoche. 7 Tage Halbpension und freie Benützung der Wellnessanlage sind für 531€



Adresse

Hotel Gutjahr

Markt 187

5441 Abtenau



3. Kraftort Zell am See-Kaprun

Die malerische Gemeinde Zell am See ist den meisten ein Begriff. Sie kombiniert die Vorzüge einer Kleinstadt mit Urlaubshighlights wie dem Wanderparadies Schmittenhöhe und dem glasklaren Zeller See. Von April bis November können sich Golfer auf den Golfplätzen “Schmittenhöhe” und “Kitzsteinhorn” austoben.

© Tauern Spa /Lohnmann Toller Ausblick vom Ruhebereich des Tauern Spa-Hotels

Wer es lieber gemütlich angehen möchte, sollte ins Hotel Panorama SPA einchecken. Dort steht den Gästen eine 2.500 m² Große Spa-Landschaft mit einem faszinierenden Ausblick auf die umliegenden Berggipfel zur Verfügung. Ein gläserner Skylinepool, eine Panorama Sauna und die modernen Chill-Out-Lounge mit offenem Kamin, fernab vom Trubel des Alltags (Adults Only) runden den Aufenthalt ab. Tipp : Das Hotel wurde erweitert - Eröffnungsangebot des Hotel SPA Gletscherblick nutzen! Von 01.11. - 24.12.2019 gibt es zwei Übernachtungen im neuen Doppelzimmer Natur inklusive Verwöhn-Halbpension und allen Tauern Spa Inklusivleistungen für 345 € pro Person.

Tauern Spa Zell am See - Kaprun

Tauern Spa Platz 1

5710 Kaprun, Österreich

4. Kaiserliche Erholung in Bad Ischl

Erholen konnte man sich in Bad Ischl schon immer. Schon die kaiserliche Familie, Kaiser Franz Joseph und seine Sisi, verbrachten im 19. Jahrhundert ihre Sommer im Herzen des Salzkammerguts. Auch gekrönte Häupter wie Kaiser Wilhelm I. von Preußen, Dom Pedro Kaiser von Brasilien, König Eduard VIII von England folgten dem Beispiel des Kaiserpaars.

© Villa Seilern

1881 wurde die klassizistische Villa Seilern gebaut, die heute eine Symbiose aus Kultur, Tradition, modernem Lifestyle, Gesundheitsgefühl und Wohlbefinden repräsentiert. Die Preise sind zum Glück nicht royaler als anderwo. Verschiedene Wohlfühlpackages (inkl. Wellnesslandschaft und Halbpension) gibt es schon ab 239€ pro Person für zwei Nächte.

Adresse:

Villa Seilern Betriebsgesm.b.H.

Tänzlgasse 11

4820 Bad Ischl

5. Glücksmomente im Bregenzerwald

Der Bregenzerwald ist eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft und reicht von sanften Hügeln des Vorderwaldes bis zu luftigen Gipfeln des Arlberg. Inmitten dieser idyllischen Vielfalt von Wiesen, Wäldern und Bergen liegt das Gesundhotel Bad Reuthe.

© Gesundhotel Bad Reuthe In Bad Reuthe gibt es zwei natürliche Heilvorkommen. Das Natur-Moor und das eisenhaltige Wasser.

Das Besondere bei den Wellness-Behandlungen des Hauses, ist das frisch gestochene Moor aus der Umgebung mit seinen natürlichen Heilkräften. In Form von Packungen, Schlammbäder oder Körperbehandlungen unterstützt es den Körper bei der Regenerierung. Tipp: Aktuell gibt es bis zum bis 30. November 2019 gibt es das "Goldene Herbst Angebot". 6 Übernachtungen mit Genuss-Halbpension​ inkl. Behandlungspaket Gesundheit oder Beauty sind um € 933,- pro Person zu haben.

Adresse:

Gesundhotel Bad Reuthe

6870 Reuthe, Österreich