Ein Auftritt voller Emotionen. Erst versagt ihm die Stimme, dann kommen die Tränen. Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen die Verleihung der WellChild-Awards in London und zeigen sich so das erste Mal seit der Rückkehr von ihrer Afrikareise wieder auf heimischem Boden. Als meine Frau und ich das letzte Mal hier waren, wussten wir, dass wir unser erstes Kind erwarten. Sonst wusste das niemand", sagte Harry am Dienstagabend, lachte verlegen und stockte.Daraufhin sprang die Moderatorin der Veranstaltung dem 35-Jährigen zur Seite, das Publikum applaudierte.