Nach fast 40 Jahren an der Macht wurde Simbabwes scheinbar allmächtiger Diktator Robert Mugabe innerhalb weniger Tage abgesetzt. Sein schneller Fall zeigt Despoten auf der ganzen Welt, dass sie sich ihrer Position nicht sicher sein können. Wer fällt als nächstes?

Robert Mugabes Herrschaftssystem in Simbabwe war eine Art Modell für viele andere afrikanische Diktaturen: Die jeweils herrschende Einheitspartei kontrolliert Armee und Polizei, die staatlichen Medien und für das Land entscheidende Geschäftsfelder. An der Spitze von Staat und Partei steht ein "starker Mann", oft selbst mit Armeehintergrund, oft seit Jahrzehnten an der Macht, und in entsprechend fortgeschrittenem Alter. Offenen Widerstand gibt es fast nie, die Alleinherrschaft scheint gefestigt. Und dennoch fiel Mugabe, aufgrund der besonderen Brutalität seines Regimes und seines extravaganten Lebensstils auch im Westen bekannt, innerhalb von Tagen und ohne jeden Kampf. Vom Militär plötzlich unter Hausarrest und vor ein Ultimatum gestellt, erklärte er vergangene Woche "freiwillig" seinen Rücktritt.

Nun ist noch völlig unklar, ob es unter seinem Nachfolger Emmerson Mnangagwa wirklich zu einem Systemwechsel und mehr Demokratie im Land kommt. Einiges spricht dagegen. Trotzdem ist Mugabes rasches und unvorhergesehenes Ende ein beunruhigendes Signal für Diktatoren auf der ganzen Welt: Auch wenn sie ihr Land scheinbar unter totaler Kontrolle haben und sich selbst sehr sicher fühlen, ist ein dauerhaftes politisches Überleben niemandem garantiert. Im jährlich veröffentlichten Demokratieindex der NGO Freedom House werden 2017 49 Staaten als "unfrei" eingestuft. Welche ihrer Herrscher sind besonders gefährdet, als nächstes gestürzt zu werden?

Nicolás Maduro? (Venezuela)

Als der frühere Außenminister 2013 nach dem Tod Hugo Chavez' das Präsidentenamt übernahm, schien die Welt aus seiner Sicht noch in Ordnung und die Fortführung von Chavez sozialistischem Projekt gesichert zu sein. Doch seither ging es für Maduro stetig bergab. Das an sich erdölreichste Land der Welt wurde von einer schweren Wirtschaftskrise erfasst, die zu einer extremen, nach wie vor andauernden Warenknappheit führte. 2015 gewann die Opposition bei der Parlamentswahl zwei Drittel der Mandate, Maduro kann seither nur mehr mittels Notverordnungen regieren. Seine Absetzung durch das Parlament ignorierte er. Den immer heftiger werdenden Protesten im Land begegnet die Regierung mit Polizeigewalt. Aber wie lange kann ihn das an der Macht halten?

Bashar al-Assad? (Syrien)

Ursprünglich nie als Nachfolger seines 30 Jahre lang regierenden Vaters vorgesehen, musste der ausgebildete Augenarzt nach dem Tod seines Bruders doch noch diese Rolle füllen. Seit 17 Jahren steht er selbst an der Spitze Syriens. Anfangs auch im Westen als (zaghafter) Reformer gelobt, versuchte er 2011, im Zuge des "Arabischen Frühlings" aufgekommene Proteste blutig niederzuschlagen. Die Ausschreitungen mündeten in den Bürgerkrieg, der bis heute andauert. Nach sechs Jahren Krieg scheint Assads Position derzeit zwar nicht mehr unmittelbar bedroht zu sein, ein endgültiger Sieg ist aber ebenso wenig absehbar. Vor allem die nie völlig ausgeschlossene Möglichkeit eines westlichen Eingreifens in Syrien könnte ihn sehr schnell wieder gefährden.

© APA/Syrian Presidency Press Office / AFP Bashar al-Assad

Kim Jong-un? (Nordkorea)

Es ist schwierig, in das hermetisch von der Außenwelt abgeriegelte politische System Nordkoreas Einblick zu erhalten. Viele Einschätzungen westlicher Beobachter basieren auf bloßen Mutmaßungen. Klar ist aber, dass in der repressivsten Diktatur der Welt kein Raum für eine Oppositionsbewegung "aus dem Volk heraus" bleibt. Wenn, dann droht dem Kim-Clan (vor Jong-un regierten schon sein Vater und Großvater) ein Putsch der Militärs. Anlass dafür könnten die immer erratischeren Kriegsdrohungen des Regimes gegen die USA und immer neuen Raktetentests sein. Bevor es wirklich zum Krieg kommen würde, würden die Generäle noch Kim absetzen, um ihre eigene Haut zu retten, so die Theorie mancher Beobachter.

© APA/EPA/Rodong Sinmun Kim Jong-un