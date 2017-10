Ein weiterer von sechs aus einem Gehege im Bayerischen Wald entlaufenen Wölfe ist erschossen worden. Das Tier sei am Dienstagvormittag nahe Frauenau im Landkreis Regen erlegt worden, teilte der Nationalpark Bayerischer Wald mit. Man bedauere, dass das Tier nicht eingefangen werden konnte. Damit sind noch drei der Wölfe in Freiheit.

Die Tiere waren in der Nacht auf Freitag aus dem Gehege gelangt. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei ein Vorhängeschloss an einem Tor entfernt. Ein Wolf ist am Sonntag erschossen worden, ein anderer wurde wenige Stunden nach seinem Entwischen von einem Zug erfasst.