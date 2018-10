Fans des ORF-Kuppelformats "Liebesg'schichten und Heiratssachen" können aufatmen: Elizabeth T. Spira macht weiter.

Kaum ist die 22. Staffel des ORF-Erfolgsformats "Liebesg'schichten und Heiratssachen" zu Ende gegangen, können sich Interessierte bereits für die nächste Ausgabe im kommenden Jahr bewerben. Wie der Sender mitteilte, geht es mit Elizabeth T. Spiras kurzweiliger Datingshow weiter. "Wir machen weiter, weil wir vielen Menschen helfen können, und das macht einfach Spaß", wurde Spira, die im Frühling dieses Jahres erklärte, mit den "Liebesg'schichten" aufzuhören, nun zitiert.

Die aktuelle Staffel der Sendung verbuchte eine Durchschnittsreichweite von 937.000 Sehern bei einem Marktanteil von 34 Prozent. Im Gesamtranking seit 1997 landet diese Auflage damit auf Platz vier. Die meistgesehene Folge war heuer jene vom 3. September mit bis zu 1,14 Mio. Zuschauern. Insgesamt erreichte der ORF mit den zehn Episoden 3,592 Mio. Menschen (weitester Seherkreis).

» Wirkliche Qualität baut auf Talent, Willen und Hingabe zur Aufgabe «

Fernsehdirektorin Kathrin Zechner bedankte sich bei Spira und ihrem Team: "Wirkliche Qualität baut auf Talent, Willen und Hingabe zur Aufgabe - all diese Eigenschaften zeichnen Elizabeth T. Spira in hohem Maße aus."

Spira verkuppelte einmal mehr erfolgreich

In der letzten Folge der diesjährigen Staffel wurde einmal mehr Bilanz gezogen. Elizabeth T. Spira war mit ihrem Verkupplungsversuchen erneut sehr erfolgreich. Hier ein paar Beispiele:

"Liebe auf den ersten Blick" bei Franz

Franz, 63–jähriger Pensionist aus Graz, suchte im August 2018 eine "liebe Frau, das Aussehen ist nicht so wichtig, der Charakter soll stimmen. Die Haarfarbe ist auch wurscht." Zwei Mal war er verheiratet, zu seinen Exfrauen hat er keinen Kontakt mehr. Gleich nach der Sendung meldete sich bei Franz die Grazerin Annemarie und als sie sich trafen, war es um sie geschehen: "Liebe auf den ersten Blick".

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

"Viel Bauchkribbeln ist dabei", strahlt Annemarie. Die beiden sind sehr glücklich und zufrieden miteinander. "Er lacht so lieb und gibt mir das Gefühl wichtig zu sein."

Manuelas Bauch traf die Entscheidung für Andi

Manuela, 52-jährige Kundenberaterin aus Wien 23, träumte im Juli 2017 von einem neuen Lebenspartner. Sie war zwei Mal - jeweils elf Jahre - mit dem Vater ihres Sohnes verheiratet. Nach der zweiten Scheidung von ihrem Exmann ist die attraktive Kundenberaterin in ein tiefes Loch gefallen. Danach hatte sie das Glück, eine wirklich glückliche Beziehung über Jahre führen zu können, die sich dann leider "verfreundschaftlicht" hat. Mittlerweile lebte sie seit zwei Jahren alleine. Manuela suchte einen sportlichen Mann, der "Ecken und Kanten hat, körperlich und geistig beweglich und ehrlich ist."

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

Sie hat "zahlreiche, hundertfache Zuschriften erhalten, die sehr nett und liebevoll waren." Bei Einem ist sie hängen geblieben. "Mein Bauch hat vor mir die Entscheidung getroffen. Es ist wunderschön." Andi, der "Mann mit Waschbärbauch und ohne Haar‘ am Kopf", ist es geworden. "So intensiv verliebt war ich in meinem ganzen Leben nie!". Die Kundenberaterin strahlt. Sie bekommt Blumen in die Firma geschickt und jeden Tag können die beiden Tränen miteinander lachen. "Es ist wie der Himmel auf Erden."

Tiroler Speedy fand die Liebe in Wien

Speedy, 54-jähriger Verkaufsleiter aus Innsbruck war 16 Jahre verheiratet und hat aus dieser Ehe zwei Kinder. Doch der Umbau vom Haus und der Alltag mit Beruf und Kindern hat dazu geführt, dass man sich auseinander gelebt hat. Speedy sehnte sich nach einer Partnerin, die in der Öffentlichkeit zu ihm steht und mit der er "in die Zukunft schauen kann." Er sehnte sich nach einer Frau, mit der man gemeinsam schlafen geht und wieder aufwacht. Speedy war sehr begehrt und hat 13 Damen getroffen und eine blieb übrig.

© ORF/Wega Film/Josef Neuper

"Eine Wienerin, die mir einen Brief ohne Foto und Altersangaben geschickt hatte. Es waren plötzlich Schmetterlinge da, obwohl ich sie nicht gesehen habe. Mich hat es schnell erwischt. Sie hat ein bezauberndes, verzauberndes Lächeln und eine sehr ruhige Art", die Speedys Herz zum Pumpen gebracht hat. "Es ist Glückssache, dass es so passt."

Susi entschied sich für Manfred

Susi, 55-jährige Beamtin aus Wien 11, ist seit 16 Jahren Single. Sie ist Mutter und Alleinerzieherin eines mittlerweile 19- jährigen Sohnes und war nie verheiratet. Sie träumte von einem Herrn mit "Herz, Hirn und Humor". Und sie wünschte sich eine Schulter zum Anlehnen. Susi erhielt viele Zuschriften und fühlte sich "leicht überfordert".

© ORF/Wega Film/Martin Stoni

Sie hat sich mit mehreren Herren getroffen, doch übrig geblieben ist ihr Favorit - Manfred. "Wir konnten uns von Anfang an gut unterhalten." Er hat einen wunderbaren schönen Brief geschrieben auch genügend Brusthaare. "Ich bin sehr zufrieden."