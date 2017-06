Knapp zwei Wochen nach dem Selbstmordanschlag von Manchester hat die britische Polizei einen weiteren Verdächtigen in dem Fall festgenommen. Der Mann sei in der nordenglischen Stadt gefasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Damit befänden sich derzeit insgesamt elf Männer im Zusammenhang mit der Tat in Haft.

Weitere sechs Personen, die zuvor festgenommen worden waren, seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Bei dem Anschlag auf ein Popkonzert waren 22 Menschen getötet worden. Innenministerin Amber Rudd hatte erklärt, manche Mitglieder des mutmaßlichen Netzwerks um den Selbstmordattentäter seien womöglich noch auf der Flucht.

In Großbritannien wird an diesem Donnerstag gewählt. Nach dem Anschlag schrumpfte der Vorsprung der Konservativen von Premierministerin Theresa May in den Umfragen. Der Anschlag schürte Sicherheitsbedenken auch über die Grenzen von Großbritannien hinaus. In Deutschland wurde am Freitag das Musikfestival "Rock am Ring" wegen einer Terrorwarnung unterbrochen. Die Polizei wollte sich am Vormittag zu Details äußern.