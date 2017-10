Immer mehr Berichte über schwere sexuelle Belästigung im EU-Parlament kommen ans Tageslicht. Wie das Nachrichtenportal "Politico" Dienstag früh meldete, hätten sich bisher insgesamt 87 Frauen und Männer an das Internetportal mit solchen Vorfällen gewandt. Darunter seien Berichte über EU-Arbeitsverträge, die als Gegenleistung für Sex angeboten wurden.

Auch seien junge Frauen zu Abendessen oder in Bars geschickt worden, um mit sexuellen Gefälligkeiten Entgegenkommen bei Gesetzestexten zu erwirken. Ein Mitarbeiter des EU-Parlaments hätte erzählt, von Abgeordneten aufgefordert worden zu sein, ihnen Prostituierte zu besorgen, schreibt "Politico" weiter.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hatte am Montag in Straßburg von schockierenden Anschuldigungen gesprochen und kündigte Beratungen des Präsidiums an. Eine externe Untersuchung, wie von einem sozialdemokratischen Abgeordneten angeregt, soll es nach seinem Willen aber vorerst nicht geben. Am Mittwochvormittag werden die Vorfälle im Plenum diskutiert.