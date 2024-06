Weite Teile der USA bereiten sich auf Hitzewelle vor

Weite Teile des Ostens und Zentrums der USA bereiten sich auf eine Hitzewelle mit für den Juni ungewöhnlich hohen Temperaturen vor. "Die Temperaturen werden in der nächsten Woche vom Mittleren Westen bis zum Nordosten in die Höhe schnellen", erklärte der US-Wetterdienst am Freitag in den Onlinemedien. Dabei dürften mehrere Temperaturrekorde gebrochen werden.

Die Hitzewelle sollte nach Angaben des Wetterdienstes am Sonntag im Zentrum der USA beginnen und sich vor Dienstag weiter über den Mittleren Westen und den Nordosten ausbreiten. Demnach dürfte die Hitze während des Großteils der kommenden Woche anhalten. "Hitze ist in den meisten Jahren die Hauptursache für wetterbedingte Todesfälle. Nehmen Sie sie ernst", warnte der Wetterdienst.

Die Hauptstadt Washington hatte am Freitag nach Angaben der örtlichen Bürgermeisterin Muriel Bowser ihren Hitze-Notfallplan aktiviert. Dort werden für die kommende Woche extreme Temperaturen erwartet. Auch andere Großstädte wie Chicago und die Metropole New York soll die Hitzewelle treffen.