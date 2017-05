Weißes Haus: Keine Hinweise für Russland-Trump-Absprachen

Ex-CIA-Chef John Brennan hat in der Russland-Affäre rund um Donald Trump das Wahlkampfteam des US-Präsidenten belastet. Ihm seien Informationen und Geheimdiensterkenntnisse untergekommen, "die Kontakte und Interaktionen enthüllten zwischen russischen Regierungsvertretern und US-Personen, die in die Trump-Kampagne involviert waren", sagte Brennan am Dienstag bei einer Anhörung im Kongress.

Ein Präsidialamtssprecher, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte, die Anhörungen "stützen das, was wir die ganze Zeit gesagt haben: Trotz einer einjährigen Untersuchung gibt es immer noch keine Hinweise auf eine Russland-Trump-Absprache." Zudem belegten die Anhörungen, dass Trump niemals Geheimdienstquellen gefährdet habe.

Dagegen sagte Brennan, die Informationen seien es nach seiner Einschätzung wert gewesen, dass das FBI sie untersuche, um festzustellen, ob es tatsächlich auch eine Zusammenarbeit oder Absprachen gegeben habe. Er lehnte es ab, Details zu nennen, da die Informationen geheim seien.

Seine Anhörung fand vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses statt. Im Streitkräfteausschuss des Senats musste zudem der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats Rede und Antwort stehen. Der Frage, ob ein Bericht der "Washington Post" stimme, wonach Trump Coats gebeten habe, öffentlich zu verneinen, dass es Absprachen zwischen dem Wahlkampfstab und Moskau gegeben habe, wich Coats aus: "Ich halte es für nicht angemessen, Diskussionen und Gespräche mit dem Präsidenten zu charakterisieren."

Die US-Nachrichtendienste hatten im Jänner erklärt, dass die russische Führung versucht habe, den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Trumps zu beeinflussen. Brennan, der bis zum Amtsantritt Trumps im Jänner CIA-Chef war, bekräftigte dies: "Jedem sollte klar sein, dass Russland sich schamlos in unseren Präsidentschaftswahlprozess 2016 eingemischt hat. Und sie unternahmen diese Aktivitäten trotz unserer scharfen Proteste und expliziten Warnung, dass sie dies nicht tun sollten."

Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Trump besteht darauf, dass er auf faire Weise die Wahl im November gewonnen habe. Die Untersuchungen des FBI und im Kongress laufen noch. Trumps Präsidentschaft ist wegen der Affäre seit Anbeginn belastet. In den vergangenen Wochen eskalierte sie, nachdem Trump FBI-Chef James Comey feuerte. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, er habe mit der Entlassung die Untersuchung der Bundespolizei und damit die Justiz behindern wollen.