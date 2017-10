Weißer Hai griff in Australien ein Mädchen im Kajak an

Eine Jugendliche in Australien ist nur knapp einem Weißen Hai entkommen. Wie die australische Tageszeitung "The Advertiser" am Montag berichtet, angelte die 15-jährige Sarah Williams allein von ihrem Kajak aus, als der Hai ihr Boot vor der Küste der Stadt Adelaide im Süden Australiens streifte. Durch den Zusammenstoß fiel sie ins Wasser und geriet in Panik.

"Als ich ins Wasser fiel und die Haiflosse sah, dachte ich 'Das ist wie im Film Der Weiße Hai'", sagte Williams. Indem sie sich auf den Körper des Hais stellte, konnte sie wieder zurück in ihr Kajak gelangen.

Vater, Bruder und Schwester der 15-Jährigen beobachteten den Vorfall von einem nahegelegenen Motorboot aus. Sie kamen ihr zu Hilfe und halfen ihr zurück in das Kajak. "Das Biest war dabei, meine Tochter völlig grundlos anzugreifen und aufzuessen", sagte der Vater. Der Weiße Hai hinterließ in dem Boot des Teenagers Zahnabdrücke. Auch eine Verletzung am Bein des Mädchens soll von dem Tier stammen.