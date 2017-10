Weinstein-Skandal - Neue Vergewaltigungsvorwürfe

Als fünfte Frau hat die britische Schauspielerin Lysette Anthony Vergewaltigungsvorwürfe gegen Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein erhoben. Weinstein habe sie in den 1980er Jahren vergewaltigt, sagte die 54-Jährige, die unter anderem in Woody Allens Film "Ehemänner und Ehefrauen" mitspielte, der britischen Zeitung "Sunday Times".

Sie habe Weinstein in New York kennengelernt und ihn dann später in seinem Mietshaus in London getroffen. "Auf einmal war er halb ausgezogen und hat mich gepackt. Das war das Letzte, womit ich gerechnet hätte, und ich bin geflüchtet." Später habe der Filmproduzent ihr nachgestellt und sie vor ihrem Haus überrascht.

"Er hat mich hineingedrängt und gegen einen Kleiderständer gerammt", berichtete Anthony weiter. Er habe versucht sie zu küssen und in sie einzudringen. "Am Ende habe ich aufgegeben." Vergangene Woche sagte die Schauspielerin laut "Sunday Times" bei der Londoner Polizei aus.

Die US-Zeitung "New York Times" hatte vor eineinhalb Wochen Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Weinstein publik gemacht. Zahlreiche Frauen werfen dem einst einflussreichen Hollywood-Produzenten, der hinter einer Reihe Oscar-prämierter Filme steht, sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen vor.

Seine Produktionsfirma Weinstein Company hat den 65-Jährigen inzwischen gefeuert. Am Samstag schloss ihn auch die Oscar-Akademie aus.