Immer mehr Hollywoodstars erheben ihre Stimme gegen Harvey Weinstein. Sie werfen ihm sexuelle Belästigung und mitunter sogar Vergewaltigung vor. Während sich Prominente aus Film und Politik über den berühmten Filmproduzenten empören, unterzieht sich dieser in der luxuriösen Klinik "The Meadows" einer Therapie. Wegen seiner angeblichen Sexsucht. Gibt es Sexsucht wirklich? Und wie äußert sie sich? Der Sexualberater Dr. Dieter Schmutzer steht Rede und Antwort.

Sucht ist eine Krankheit, eine psychische und/oder physische Abhängigkeit von einer Substanz (wie etwa Drogen) oder einer Handlung, zum Beispiel Arbeit, Sport - oder eben Sex. Von Sucht spricht man dann, wenn eine Person die Kontrolle über ihr Verhalten verloren hat, eine gewisse Handlung häufig ausführt, die erhoffte Befriedigung jedoch ausbleibt. Der Betroffene empfindet dabei einen starken Leidensdruck.

Echte Sexsucht oder faule Ausrede?

Und wie steht es um die Sexsucht? Gibt es sie wirklich oder dient sie bloß als bequeme Ausrede? Dazu Dr. Schmutzer: "Mit einer wirklichen Sucht hat das meist nichts zu tun." Viel mehr hinge das Ganze mit Unreife, dem Mangel an gutem Benehmen und der richtigen Erziehung zusammen. Auch ginge es um eine Machtdemonstration, ganz nach dem Motto "Ich kann mir das leisten". Mit anderen Worten: Der Betroffene frönt seinen sexuellen Abenteuern nach Lust und Laune, um nicht zuletzt sein Ego zu stärken. Die Verantwortung für sein Verhalten gibt er ab, indem er seinen Trieben die Schuld zuschiebt.

Gibt es Sexsucht?

Natürlich gebe es Personen mit einem schwächeren und solche mit einem stärkeren Sexualtrieb. Für gewöhnlich hat man diesen aber im Griff. Dennoch: Sexsucht gibt es tatsächlich. Anders als zum Beispiel bei der Drogensucht ist sie eine psychische Abhängigkeit ohne körperliche Zerstörungserscheinungen. "Grundlage der Sexsucht ist natürlich ein stark ausgeprägter Sexualtrieb", so der Experte. Die Sucht äußert sich in der Folge darin, dass der Betroffene sein Sexualverhalten nicht unter Kontrolle hat.

Wie kommt es zur Sexsucht?

In erster Linie muss man nach dem Ursprung der Sucht fragen. "Es geht immer darum nachzuschauen, was dahinter steckt. Welches Motiv, welche Triebfeder bedingen die Sucht?" Oder: "Was entbehre ich?" Denn, so der Experte: "Oft ist ein Mangel an Selbstwert, an Zuwendung oder Nähe" der Ursprung der Sexsucht. Mittels sexueller Exzesse versucht sich der Betroffene ersatzweise Befriedigung zu verschaffen - erfolglos. "Hier steckt ein wirklicher Leidensdruck dahinter. Die Menschen leiden, weil ein bestimmtes Bedürfnis nicht befriedigt wird", betont Schmutzer.

Echte oder vermeintliche Sexsucht?

"Bei einer Sucht wartet man nicht auf eine Gelegenheit, die sich einem bietet", erklärt Dr. Schmutzer. Anders bei den vermeintlich Sexsüchtigen. Sie nehmen die Möglichkeiten sexueller Abenteuer wahr, die sich ihnen bieten - und schaffen sich darüber hinaus noch zusätzliche Gelegenheiten. Keine Rede aber von einem Kontrollverlust. Daher handelt es sich hier auch nicht um eine Sucht, sondern vielmehr um eine "Mischung aus einem starken Sexualbedürfnis, gepaart mit einer gewissen Leichtfertigkeit und einer egoistischen Verhaltenstendenz."

Ist Sexsucht heilbar?

Sexsucht ist, wie jede andere Sucht auch, heilbar. Allerdings ist hier gutes Zureden zu wenig. Da bedarf es schon einer Therapie - und zwar auf der Verhaltensebene. Der Patient muss einerseits lernen, aufgestaute Spannungen auszuhalten, und anderseits einen Weg finden, diese Spannungen abzubauen. Natürlich nicht durch sexuelle Handlungen, sondern durch andere Aktivitäten. Aber das versteht sich wohl von selbst.

