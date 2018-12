Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan teilen ein bisher unbekanntes Foto vom Abend ihrer Hochzeit.

Der britische Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) haben ein bisher unbekanntes Foto vom Abend ihrer Hochzeit veröffentlicht. Das Bild ist auf der Weihnachtskarte der beiden abgebildet, wie der Kensington-Palast am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Zu sehen ist auf dem Schwarz-Weiß-Foto, wie das Paar am Abend der Hochzeit Arm in Arm ein Feuerwerk am Frogmore-House in Windsor betrachtet. Die beiden heirateten am 19. Mai auf Schloss Windsor. Zehntausende Menschen jubelten ihnen dabei zu. Die Feier am Abend fand jedoch hinter verschlossenen Türen statt.

Erst kürzlich kündigten Harry und Meghan ihren Umzug in ein nahe gelegenes Anwesen in Windsor für Anfang nächsten Jahres an. Bisher lebten die beiden auf dem Gelände des Londoner Kensington-Palasts. Sie erwarten im kommenden Frühjahr ihr erstes Baby. Britische Boulevardzeitungen berichteten, das sanierte Frogmore Cottage aus dem 17. Jahrhundert in Windsor habe zehn Schlafzimmer und Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio.

