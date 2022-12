Weihnachtlicher Bahnverkehr planmäßig angelaufen

Der Start in den weihnachtlichen Bahnverkehr ist laut Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gut verlaufen. "Derzeit läuft alles planmäßig", sagte ein Sprecher auf Anfrage der APA. Heuer wurde ein besonders reisestarker Vortag zum Heiligen Abend erwartet, da der 23. Dezember auf einen Freitag fällt. Über die Feiertage - von heute bis inklusive Stefanitag am Montag - gibt es 36.000 zusätzliche Sitzplätze im ÖBB-Fernverkehr.

Die Zugreisen vor Weihnachten haben in den vergangenen Tagen bereits zu einem stärkeren Passagieraufkommen geführt. Fast das ganze Jahr über herrscht bereits ein regelrechter Bahnboom mit deutlich mehr Nachfrage im Fernverkehr als noch vor der Coronakrise. Die ÖBB sprechen von einem Plus von 17 Prozent. Das führte zum Teil auch zu Frustration, da einzelne Züge im Frühsommer geräumt wurden. Das Problem wurde über den Sommer aber allergrößten Teils in den Griff bekommen.

Auch heute verwies der Sprecher darauf, dass eine Sitzplatzgarantie nur mit einer Sitzplatzreservierung gesichert ist. Man habe aber "alles was wir haben auf die Gleise gebracht".