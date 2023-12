Geboren ward zu Bethlehem

Ein Kindlein aus dem Stamme Sem.

Und ist es auch schon lange her,

Seit’s in der Krippe lag,

So freun sich doch die Menschen sehr

Bis auf den heut’gen Tag.

Minister und Agrarier,

Bourgeois und Proletarier,

Es feiert jeder Arier

Zu gleicher Zeit und überall

Die Christgeburt im Rindviehstall.

(Das Volk allein, dem es geschah,

Das feiert lieber Chanukah)

Erich Mühsam schrieb dieses Gedicht 1904, als die Welt noch in Ordnung war für das aufstrebende, jüdische Bürgertum. Weihnachten oder Chanukah, welches Fest sollte man feiern, beschäftigte die jüdischen Familien, ausbrechend aus dem orthodoxen, mittelalterlichen Judentum, oft neidvoll das festliche Treiben der Weihnachtszeit beobachtend mit beleuchteten, geschmückten Straßen und Geschäften, vor deren Auslagen Kinder auf all die wunderbaren Dinge starrten, die sie aufgelistet in Briefen an das Christkind sandten.

Wie langweilig im Vergleich dazu Chanukah. Es ist im Judentum kein religiöses Fest, manche nennen es einen halbreligiösen Feiertag. Kinder gehen zur Schule, Erwachsene zur Arbeit und abends wird an acht Tagen an der Chanukiah – ein Leuchter mit neun Armen – jeweils eine Kerze nach den ersten Sternen am Himmel angezündet. Die neunte Kerze ist die ‚Dienerkerze’, der Shammes, mit der alle anderen entzündet werden, bis am achten Tag alle leuchten.

Synagogen

Gläubige Juden besuchen morgens und abends die Synagoge, lesen die Abschnitte in der Thora über die Zerstörung und Rückeroberung des zweiten jüdischen Tempels und über das Lichtwunder bei seiner Wiedereinweihung. In der Konkurrenz zu Weihnachten bekommen Kinder jetzt auch kleine Geschenke an den acht Abenden, dennoch ist das jüdische Fest im Vergleich zum christlichen eher langweilig und schmucklos. Es kommt kein Weihnachtsmann mit Überraschungen und es gibt weniger Geschenke.

Chanukah bezieht sich auf historische Ereignisse. Nicht nur auf religiöse Mythologie. 164 v. Chr. gelang es einer Gruppe jüdischer Revolutionärer auf dem Gebiet des heutigen Israels die griechischen Besatzer zu vertreiben. Diese hatten den Tempel in Jerusalem entweiht, als sie dort ihre Götterstatuen aufstellten und Tiere opferten. Sie verboten den Juden, gemäß ihrer Traditionen zu leben, die Thora zu lehren und Shabbat einzuhalten.

Der mehrjährige Aufstand wurde von fünf Brüdern angeführt, die sich die Makkabäer nannten. Der Name stammt von dem Schlachtruf ‚Makabi‘. Eine Abkürzung des Satzes: „Mi Kamokha Ba’Elim“, was bedeutet: „Wer ist wie du unter den Göttern?“ Später haben jüdische Sportvereine den Namen übernommen. Auch in Wien gibt es den Verein Maccabi-Wien mit einer Fußball- und Tennismannschaft.

Menorah

In Erinnerung an die Vertreibung der Griechen aus Jerusalem und die Wiedereinweihung des Tempels wird beginnend mit dem 25. Kislew (nach jüdischem Kalender) acht Tage Chanukah gefeiert – in diesem Jahr nach Gregorianischem Kalender vom 7. bis 15. Dezember. Acht Tage lang, weil nach der Erzählung die Befreier im Tempel einen versiegelten Krug mit heiligem Öl fanden, mit dem die Menorah, der siebenarmige Leuchter, das wichtigste religiöse Symbol im Judentum, entzündet wird. Die Ölmenge reichte nur für einen Tag, dennoch leuchtete die Menorah acht Tage lang. Aufgrund dieses Wunders hat der historische Sieg auch eine religiöse Bedeutung.

Frankfurt

Viele Familien stellen die leuchtende Chanukiah in die Fenster. 1840 erwähnte Heinrich Heine in seiner Denkschrift über Ludwig Börne einen abendlichen Spaziergang durch die Frankfurter Judengasse zu Chanukah: „Sehen Sie“, sagte Börne, „das ist der 18. Oktober der Juden, nur daß dieser makkabäische 18. Oktober mehr als zwei Jahrtausende alt ist und noch immer gefeiert wird, in diesem kleinen Hause wohnte die alte Frau, die Lätitia, die heute wegen des großen Freudenfestes ihre Fenster mit weißen Vorhängen geziert hat. Wie vergnügt funkeln die Lämpchen, die sie mit eigenen Händen anzündete, um jenen Siegestag zu feiern, wo Judas Makkabäus und seine Brüder so tapfer und heldenmütig das Vaterland befreiten.“

Auch beim Essen scheitert der Vergleich Chanukah mit Weihnachten. Weder Gans, noch Truthahn wird serviert, auch kein gebackener Karpfen. Die jüdischen Spezialitäten an diesen Tagen sind Kartoffelpuffer, Kreppel, Pfannkuchen, gebratene oder frittierte Speisen in Öl, die an das Öl-Wunder erinnern sollen. Kinder spielen mit dem Dreidel, einem Kreisel mit vier Seiten, auf jeder steht ein hebräischer Buchstabe, in richtiger Reihenfolge ergibt es den Satz: „Ein grosses Wunder geschah hier.“ Weniger bekannt in der Romantisierung der Erinnerung an den Aufstand gegen die Griechen ist die Tatsache, dass Teile der jüdischen Aristokratie sich gerne an die griechischen Bräuche anpassten und teilweise übernahmen. Sie ersuchten Antiochus, den griechischen Herrscher, ein Gymnasium, ein Sportzentrum bauen zu dürfen, undenkbar, dass die traditionellen Juden damals an Sport Interesse gezeigt hätten.

Ze’ev Safrai schrieb in seinem Werk über den ‚Zweiten Tempel‘: „Menelaus, ein Führer der hellenistischen Juden, überzeugte den griechischen Herrscher, Sanktionen gegen die traditionellen Juden zu erlassen, um den Hellenisierungs-Prozess der jüdischen Gemeinde zu beschleunigen.“ Chanukah ist daher auch eine Mahnung der traditionellen Juden, die eigene Kultur und Tradition zu bewahren, nicht über Anpassung die Gesetze des jüdischen Lebens aufzugeben.

Familie

Der Konflikt der Feste setzte sich auch in meiner Familie fort. Meine Mutter, in einer assimilierten, deutsch sprechenden jüdischen Familie in Prag aufgewachsen, einem intellektuellen Vater, der zum Spaß mit seinen Freunden in Hexameter Versen korrespondierte, feierte schon als Kind nur Weihnachten. Mein Vater, aus einer religiösen Familie in Wien, kannte Weihnachten nur von seinen Mitschülern und dem Weihnachtsschmuck in Wiens Straßen. Es gab in seinem Elternhaus im Gegensatz zu dem meiner Mutter nie einen Weihnachtsbaum. Die größte Katastrophe für seinen Vater, so erzählte er, passierte, wenn der 24. Dezember auf einen Freitag fiel. Dann konnte sein Vater wegen Shabbat mit seinen Freunden nicht im Kaffeehaus Karten spielen, eine ‚Weihnachts-Tradition‘ der traditionellen Juden. Für die jüdischen Kartenrunden war auch immer ein Kaffeehaus – trotz Weihnachten – in der Praterstraße in Wien geöffnet.

In den USA gibt es die jüdische Tradition, zu Weihnachten in ein chinesisches Restaurant zu gehen, viele haben sich darauf eingestellt und bieten auch ‚Kosher Chinese‘ an. In jüdischen Witzen macht man sich über diese Gewohnheit oft lustig. Ein Beispiel: Als der Ober in einem China-Restaurant den Gast auf Jiddisch anspricht und seine Bestellung aufnimmt, der Gast nach dem Essen den Besitzer fragt, wieso der Ober jiddisch spreche, flüstert der Besitzer: „Psst, nicht so laut, er glaubt es ist Englisch.“

Im 18. Jahrhundert begann in Deutschland der Brauch des Weihnukah, einer Kombination der beiden Feste. Teile des wohlhabenden, jüdischen Bürgertums wollten in der Mehrheitsgesellschaft ankommen, ohne vollständig ihre eigene Kultur aufzugeben. Gleichzeitig löste sich Weihnachten von den religiösen Wurzeln. Weihnachtsbaum, Weihnachtsschmuck, Geschenke und das je nach Kulturkreis unterschiedliche Weihnachtsessen im Kreise der Familie erlebten die Menschen in verschiedenen Ländern mehr und mehr als eine nationale Tradition. Das erleichterte die Annäherung der beiden Feste, die auch zeitlich sehr nahe beieinanderliegen. Den ersten Weihnachtsbaum in Wien soll angeblich die jüdische Adelige Fanny von Arnstein aufgestellt haben. In jüdischen Zeitschriften erschienen Karikaturen, die eine leuchtende Chanukiah zeigten, die Schritt für Schritt in einen mit Kerzen beleuchteten Weihnachtsbaum übergeht.

Meine Eltern entschieden sich, beide Feste zu feiern, ohne sie zu kombinieren. Für uns Kinder natürlich die beste Lösung. So gab es acht Tage lang kleine Geschenke zu Chanukah, und zwei Wochen später an einem Tag, zu Weihnachten, die großen.