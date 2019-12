Ungeliebte Geschenke. Umtausch möglich?

Wenn die Packerln unter dem Christbaum für lange Gesichter sorgen, fragt sich mancher: Wie werde ich diese Geschenke wieder los? Ein Ratgeber.

Immer wieder landen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die nicht gefallen. Doch was tun mit dem ungewollten Geschenk -einfach zurückbringen in das Geschäft und umtauschen? Meist nach den Feiertagen kommt dann die Ernüchterung, dass dies nicht in jedem Fall so einfach möglich ist. Grund hierfür ist, dass es kein gesetzliches Umtauschrecht für Waren gibt, die grundsätzlich in Ordnung sind und nur nicht gefallen oder deren Größe nicht passt. Zu Umtausch oder Rücknahme des ungeliebten Geschenks ist der Händler nämlich gesetzlich nicht verpflichtet, und das erfolgt - wenn überhaupt -nur "aus Kulanz" zum Kunden. Bei dem vom Händler freiwillig gewährten Umtauschrecht gibt es meist auch nicht das Bargeld zurück, sondern wird nur die Möglichkeit des Umtauschs auf ein anderes Produkt oder die Ausstellung eines Gutscheins eingeräumt. Dabei ist jedenfalls auf die Gültigkeitsdauer des Gutscheins zu achten.

Unterschiedliche Regeln

Beim Onlineshopping gelten allerdings andere Gesetze als im örtlichen Handel. Aufgrund eines EU-weiten Widerrufsrechtes hat der Händler, bei dem das Geschenk im Onlineshop bestellt wurde, das ungewollte Geschenk zurückzunehmen. Ohne Angaben von Gründen kann der Kunde binnen 14 Tagen ab Erhalt des Produktes vom Kauf zurücktreten und die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurücksenden. Wurde der Kunde über dieses Widerrufsrecht vom Händler nicht informiert, verlängert sich diese Rückgabefrist sogar um ein Jahr. Von diesem Rücktrittsrecht gibt es aber auch Ausnahmen, insbesondere, wenn die Ware nach den individuellen Wünschen des Kunden angefertigt wurden (wie Fotobücher, etc.), Sicherheitssiegel aufgebrochen wurden oder es sich um leicht verderbliche Waren mit einem geringen Haltbarkeitsdatum handelt.

Als Entgegenkommen für ihre Kunden bieten mittlerweile einige Onlineshops - vor allem in der Weihnachtszeit -ein längeres Rückgaberecht. Wichtig ist, zwischen Umtausch und Gewährleistung zu unterscheiden. Denn ist das (wenn auch ungeliebte) Geschenk mangelhaft oder defekt, so hat der Händler das Produkt aufgrund des gesetzlichen Gewährleistungsrechtes bis zu zwei Jahre nach dem Kauf kostenlos zu reparieren oder auszutauschen, und es kommt, sollte dies nicht möglich oder unwirtschaftlich sein, zur Preisminderung oder gar der Rückerstattung des gesamten Kaufpreises.

All diese Möglichkeiten schützen den Beschenkten aber nicht davor, dem Schenker zu gestehen, dass sein Weihnachtsgeschenk keine große Freude ausgelöst hat.

Regina Krahofer ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei urbanek lind schmied reisch, www.ulsr.at