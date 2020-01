Gerade zu Jahresbeginn steht Abnehmen bei vielen auf der Liste der guten Vorsätze. Wie ein aktueller Report belegt, bietet Weight Watchers einen besonders guten Ansatz für den Gewichtsverlust.

Zum mittlerweile zehnten Mal wurde vom U.S. News & World Report die Rangliste der besten Diäten veröffentlicht. Und zum zehnten Mal hat Weight Watchers den ersten Platz als "Beste Diät zum Abnehmen" und als "Beste kommerzielle Diät" belegt. Auch in den Kategorien "Beste Diät insgesamt", "Am einfachsten zu verfolgen", "Beste Diät für schnelle Gewichtsabnahme" und "Beste Diät für eine gesündere Ernährung" erhielt Weight Watchers hohe Bewertungen. Dies lässt auf eine gute Alltagstauglichkeit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Programms schließen.

Experten erstellen Rangliste

Für die Erstellung der Rangliste verantwortlich zeichnet das Gremium der Gesundheitsexperten des U.S. News & World Report. Dieses besteht aus Ernährungswissenschaftern, Ärzten und weiteren Experten, die auf Diabetes, Herzgesundheit, Verhaltensforschung und Gewichtsverlust spezialisiert sind. Seit der Einführung der Best-Diets-Rangliste im Jahr 2010 hat Weight Watchers sein Programm kontinuierlich weiterentwickelt. Im November 2019 wurde schließlich der Startschuss für das neue Programm meinWW gegeben.