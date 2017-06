Jährlich werden in Österreich 74.100 Tonnen essbare Lebensmittel von Supermärkten entsorgt. Dies kritisierte nun eine Merkur-Kundin, die kurz vor Ladenschluss vor einem prallgefüllten Obstregal stand. Rabatt gab es keinen, denn dies passe nicht zur Kundschaft der Filiale im 1. Wiener Bezirk.

Es ist Samstagabend kurz vor Kassenschluss und die attraktiv dekorierten und vorportionierten Obstschalen stapeln sich im Supermarkt. Keine Rabatt-Kennzeichnung ist zu sehen und bei Nachfrage beim Personal heißt es: „Natürlich werden die Sachen entsorgt“, denn schließlich passe ein Rabatt nicht zu der hiesigen Kundschaft. Frisches Obst landet wie selbstverständlich in der Tonne. Genauso ist es Nina Brenner kurz vorm verlängerten Pfingstwochenende in einer Merkur Filiale im 1. Wiener Bezirk ergangen. „Mir hat es die Sprache verschlagen“, so Brenner, deren Kritik aktuell zu Diskussion in der Netzgemeinde führt. „Mir ist bekannt, dass leider viel zu viel weggeworfen wird, aber in diesem Ausmaß hab ich es noch nie erlebt,“ ergänzt die Wienerin, „in diesem Supermarkt muss wohl bis zur letzten Minute den Kunden das Gefühl gegeben werden, dass alles noch im Übermaß vorhanden ist und alle Regale prall gefüllt sind“.

Das Unmengen noch genießbarer Lebensmittel täglich auf dem Mist landen ist nichts Neues. Die Selbstverständlichkeit, mit der es in diesem Supermarkt passiert ist erhitzt allerdings die Gemüter. Mit ihrem Facebook-Post, der mittlerweile bereits über tausend Mal geteilt wurde, hat die Wienerin eine Diskussion ausgelöst. Viele kritisieren das Vorgehen der Supermärkte und das „zur Krönung noch in Plastikfolie“ verpackte Obst. Andere weisen auf die Verantwortung der Kunden hin: „Die sich hier am lautesten aufregen sind die, die am Samstag in den Märkten schreien, warum am Nachmittag nichts mehr da ist“, heißt es von einem User.

Merkur am Hohen Markt als "Flagship-Store"

Merkur hat sich mittlerweile in der Facebook-Diskussion zu Wort gemeldet und betont, dass sie den Vorfall sehr ernst nehmen. Man stehe als Supermarkt in einem Spannungsfeld zwischen Ausverkaufssituationen und einem großen Angebot. „Wir wollen euch auch beim späten Einkauf Vielfalt bieten, gleichzeitig so gut kalkulieren, dass keine Lebensmittel entsorgt werden müssen“, heißt es von Seiten des Social-Media-Teams. Das Team erklärt, dass die Supermarktkette mit karitativen Einrichtungen, wie der Wiener Tafel oder in oder in Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten mit den SOMA-Märkten zusammenarbeite.

Auf Nachfrage von NEWS erklärt der Pressesprecher Paul Pöttschacher, dass es das Ziel sei den Verlust von Lebensmitteln auf ein absolutes Minimum zu bringen. In Bezug auf den Vorfall am Wochenende in Wien ergänzte er, dass man nicht übersehen dürfe, „dass es sich beim Merkur Hoher Markt um einen Flagship-Store handelt und sich viele Kunden bis zum Kassaschluss auf ein vollständiges Angebot in den Regalen verlassen“. Die Filiale kooperiere seit fünf Jahren mit dem Samariter Bund, der noch genießbare Nahrungsmittel abholt und verteilt. „Kühlpflichtige Produkte dürfen jedoch aufgrund des Gesundheitsrisikos nicht an karitative Einrichtungen abgegeben werden,“ erläutert der Pressesprecher die Problematik des essfertigen Obstes.

74.100 Tonnen Lebensmittel landen im Müll

Eine Studie des Instituts für Abfallwirtschaft an der Wiener Universität für Bodenkultur aus dem vergangenen Jahr ergab, dass Österreichs Supermärkte jährlich 74.100 Tonnen essbare Lebensmittel wegwerfen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Fleisch, bei dem das Verbrauchsdatum abgelaufen ist oder um beschädigte Ware, die nicht mehr verkauft werden kann. Lediglich 6.600 Tonnen Lebensmittel werden an soziale Einrichtungen weitergegeben.

Eine Gegenbewegung zu den großen Mengen weggeworfener Lebensmitteln ist das sogenannte „Dumpstern“ oder „Dumpster Diving“. Hier werden noch genießbare Lebensmittel aus den Mülltonnen der Supermärkte gefischt. Außerdem gibt es zahlreiche Facebookgruppen, die dazu aufrufen überflüssige Lebensmittel – vom Dumpstern oder auch vom letzten Abendessen – mit anderen Gruppenmitgliedern zu teilen.