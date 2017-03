Leitartikel

Wann waren Sie zuletzt einkaufen? Und noch viel wichtiger: wo? Wenn es um Geschenke geht, vertrauen schon mehr als 80 Prozent der Österreicher auf den Onlinehandel und haben zumindest die Weihnachtsgeschenke so besorgt, zeigte eine Studie des Onlinezahlungsspezialisten Paysafecard im Dezember. Wenn es aber ums Essen geht, bleibt der Nahversorger die wichtigste Einkaufsstelle. Allein: Immer mehr Menschen wünschen sich, öfter einkaufen zu können und vor allem dann, wenn sie die Zeit dafür haben; sprich: flexiblere Ladenöffnungszeiten und offene Geschäfte am Sonntag. Davon will die Gewerkschaft nichts hören und gibt Befragungen in Auftrag, die derart gefärbt sind, dass die Angestellten nur mit "Nein, Sonntagsöffnung mag ich nicht“ antworten können.

Da kochen die Emotionen hoch wie bei kaum einem anderen Thema. Und 400.000 Handelsangestellte werden behandelt wie unmündige Kinder, die nicht verstehen, wie ihnen geschieht. Denn es darf nicht sein, was in den Nachbarländern längst Usus ist und unter dem fadenscheinigen Argument des "heiligen“ Familiensonntags abgetan wird. Wie viele Katholiken gehen eigentlich noch in die Kirche? Acht oder neun Prozent? Könnten sie nicht vor oder nach der Messe einkaufen gehen? Der liebe Gott hat sicher nichts dagegen.



Hätten die Läden in Wien sonntags offen, würde das 800 neue Jobs und 140 Millionen Euro mehr Umsatz bringen, zeigt eine Studie der Wirtschaftskammer Wien. Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie nie zuvor, und trotzdem wollen wir die Leute nicht arbeiten lassen. In unserer Reportage quer durch Österreich tun sich unter Befragten und Experten zwei Welten auf. Die einen sind strikt gegen eine Sonntagsöffnung, weil sie ihre Ruhe haben wollen, die anderen dafür, weil sie zusätzlich verdienen und mehr Freizeit haben, um werktags Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

Natürlich ist es gut, wenn man einen Tag in der Woche ruht, besser wäre es aber, sich aussuchen zu dürfen, wann dieser ist. Geradezu putzig wird die Diskussion, wenn auf die soziale Ausgewogenheit hingewiesen wird. Wo bleibt diese eigentlich sonntags, wenn die Leute in Tankstellen doppelte Preise für ein Weckerl zahlen oder im Bahnhofs-Billa in einer Schlange stehen, die der DDR alle Ehre machen würde? Schon mal etwas von Angebot und Nachfrage gehört? Aber wir machen lieber beide Augen zu, stecken den Kopf in den Sand und lassen uns via Amazon und andere ausgeklügelte Verkaufsplattformen sonntags berieseln und zum Shoppen animieren. Haben Sie den Fehler schon entdeckt? Unsere Politiker ganz sicher. Statt Austria first heißt es Austria second. Alle anderen Firmen können auf unsere Kosten verdienen, auch wenn sie hierzulande wenig bis gar keine Steuern zahlen. Aber die österreichischen Betriebe - also jene, die Jobs schaffen - werden gezwungen, sonntags geschlossen zu halten.

Wo bleibt da eigentlich die viel gepriesene neu erwachte Rückbesinnung auf die österreichischen Werte? Wachstum heißt Wohlstand. Wenn wir aber im Land nicht konsumieren dürfen, tun wir es per Mausklick irgendwo im Netz. Abgesehen davon, dass uns das selbst schadet, weil jeder von uns Teil der Wirtschaft ist, sollten wir uns mal überlegen, wie dringend offene Diskussionen in diesem Land sind. Ohne Scheuklappen irgendeiner Art.