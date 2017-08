Bauarbeiten und ein Unfall auf der Praterbrücke mit mehreren Fahrzeugen haben Dienstagfrüh die Geduld der Autofahrer auf der Südosttangente (A23) in Wien gefordert. Am Vormittag gab es in Fahrtrichtung Nord durchgehenden Stau zwischen dem Autobahnknoten Kaisermühlen und Handelskai. Der ÖAMTC riet, die A23 generell zu meiden.

Zähen Verkehr gab es auch auf der Ostautobahn (A4) zwischen dem Flughafen Wien-Schwechat und dem Autobahnknoten Prater. Der Stau reichte fast bis zum Knoten Schwechat zurück.