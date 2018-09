Weber erklärt Kandidatur als EVP-Spitzenkandidat

Der aus Deutschland stammende EVP-Fraktionschef Manfred Weber will am Mittwoch seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl erklären. Webers Sprecher kündigte am Dienstagabend eine Erklärung für Mittwochmittag (12.45 Uhr) an.

Fraktionskreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP, dass Weber dabei seine Bewerbung bekannt geben werde. Sie könnte dem Bayern bei einem Erfolg nach der Europawahl den Weg zum Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission ebnen.

Die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament kommt am Mittwoch in der Früh (09.30 Uhr) in Brüssel zu einem Treffen zusammen. Der 46-jährige Weber ist seit 2004 Europaabgeordneter und seit 2014 Vorsitzender der EVP-Fraktion. Er wäre der erste Bewerber der derzeit stärksten Parteiengruppe im EU-Parlament, der Anspruch auf den Posten des Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai 2019 erhebt.

Wie die "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe) berichtete, teilte Weber am Dienstag in einer Telefon-Schaltkonferenz des CSU-Präsidiums mit, dass er am Mittwoch offiziell seine Kandidatur zur Europawahl bekannt geben werde. Das CSU-Präsidium habe Weber seine Unterstützung ausgesprochen. Am 10. Oktober werde sich Weber auch im CDU-Präsidium vorstellen.

Offiziell beginnt die Bewerbungsfrist in der EVP erst am Donnerstag und läuft bis zum 17. Oktober. Die europäischen Christdemokraten wollen ihren "Spitzenkandidaten" dann am 7. und 8. November bei einem Parteitag in Helsinki küren.

Als weitere mögliche Bewerber in der EVP gelten der französische Brexit-Verhandlungsführer der EU, Michel Barnier, und der ehemalige finnische Regierungschef und Finanzminister Alexander Stubb. Der in den vergangenen Wochen auch genannte frühere irische Premierminister Enda Kenny wird nach Erwartungen in Brüsseler Fraktionskreisen wohl nicht antreten.

Der Spitzenkandidat der stärksten europäischen Parteienfamilie hat bei einem Wahlsieg gute Chancen, von den Staats- und Regierungschefs als EU-Kommissionspräsident vorgeschlagen und vom Europaparlament gewählt zu werden. Dies war beim bisherigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker 2014 so, der gleichfalls aus der EVP stammt. Denkbar ist aber auch, dass nach der Wahl andere Parteigruppen, die schlechter abgeschnitten haben, zusammen einen Kandidaten durchsetzen.