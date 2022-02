Webanalyse: Onlinenachrichtennutzung im Jänner gestiegen

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) hat am Montag zum dritten Mal nach erfolgter Methodenänderung Daten veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die erfassten Onlineangebote im Jänner etwas häufiger und im Schnitt länger als noch im Dezember genutzt wurden. Während so manches reichweitenstärkere Nachrichtenangebot zwar weniger Personen erreichte, legten beinahe alle bei der durchschnittlichen Nutzungszeit zu.

Insgesamt verzeichneten die 123 von der ÖWA erfassten Onlineangebote im Vormonat 757 Mio. Besuche. Damit lag trotz weniger aufscheinender Angebote (Dez.: 126) ein leichter Anstieg von 5 Mio. Besuchen gegenüber Dezember vor. Auch die durchschnittliche Nutzungszeit legte um zwölf Sekunden auf 5:48 Minuten zu.

Ein Vergleich mit den Werten des Vorjahresmonats ist derzeit noch nicht erlaubt, da sich die ÖWA erneuerte und unter anderem die neue Kennzahl "Unique User", die die Anzahl unterschiedlicher Besucherinnen und Besucher innerhalb eines Zeitraums ausweist, einführte. Weiterhin werden "Unique Clients", "Page impressions" als auch "Visits" erhoben. Die APA - Austria Presse Agentur legt angesichts der Fülle der Daten in ihrer Berichterstattung einen Fokus auf wenige Kennzahlen und reine Onlinenachrichtenangebote.

Hinsichtlich der Unique User verlor orf.at im Jänner bei den Einzelangeboten gegenüber Dezember leicht und kam auf 5,2 Mio. erreichte Personen. Damit wurde das Onlinenachrichtenangebot des ORF von 74 Prozent (Dezember: 78 Prozent) der österreichischen Internetnutzer ab 14 Jahren genutzt. Heute.at konnte weiter zulegen und erreichte 4,1 Mio. Unique User (Dez.: 4 Mio.), was einer Reichweite von 58,2 Prozent entspricht. Derstandard.at (3,5 Mio.) schob sich an krone.at (3,48 Mio.) und kurier.at (3,3 Mio.) vorbei. Oe24.at lag mit 2,7 Mio. Nutzerinnen und Nutzern noch vor kleinezeitung.at mit 2,1 Mio. erreichten Personen. Meinbezirk.at (1,8 Mio. Unique User) verlor wie auch diepresse.com (1,5 Mio.) leicht an Reichweite.

Bei der "Use-Time" blieb bei den Einzelangeboten derstandard.at stärkstes heimisches reines Onlinenachrichtenangebot. Mit dieser Kennzahl wird die durchschnittliche Zeit, die man während eines Besuchs auf einer Webseite verbringt, angegeben. Derstandard.at kam hier auf im Schnitt 6:46 Minuten und wurde damit im Schnitt sechs Sekunden länger pro Besuch genutzt als noch im Dezember. Auch das nachfolgende Onlineangebot orf.at legte leicht auf 6:17 Minuten (Dez.: 6:13 Minuten) zu. Krone.at steigerte sich markant von 5:45 Minuten auf im Schnitt 6:00 Minuten. Vol.at wurde durchschnittlich etwas länger (5:14 vs. 5:11) genutzt und blieb damit vor dem mehrheitlich im Besitz der Styria befindlichen ligaportal.at, das wenig überraschend aufgrund der Spielpause der heimischen Fußball-Bundesliga weit kürzer (3:32 Minuten) als noch im Dezember (5:03 Minuten) genutzt wurde.

Nachrichten.at schob sich mit 4:11 Minuten (Dez.: 4:05) somit an dem Fußballportal vorbei. Auch tt.com gelang dies, blieb mit 4:02 Minuten (Dez.: 4:01 Minuten) aber stabil. Reichweitenstarke Angebote wie oe24.at (3:46; Dez.: 3:41) und heute.at (3:39; Dez.: 3:32) konnten ihre User im Vormonat etwas länger auf ihren Onlineseiten halten. Kurier.at blieb mit 3:17 Minuten stabil.

Bei den Dachangeboten - diese bestehen aus mehreren Domains eines Anbieters - führte erneut das orf.at Network mit 5,5 Mio. Unique Usern vor den Kurier Onlinemedien (kurier.at, futurezone.at, profil.at), die auf 3,7 Mio. Unique User kamen. Das derstandard.at Network, das krone.at Gesamtangebot und das COPE-Dachangebot der Styria (kleinezeitung.at, diepresse.com, ligaportal.at) halten allesamt bei gerundeten 3,5 Mio. Unique Usern.

(S E R V I C E - Die detaillierten Daten sind unter abrufbar.)