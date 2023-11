Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring mit großen Folgen

Ein Wasserrohr ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring geplatzt und hat schwere Schäden im Bereich Flötzersteig - Anton-Geiger-Weg sowie in der Demuthgasse verursacht. Betroffen war ein Transportrohr mit 70 Zentimetern Durchmesser, sagte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser). Das bedeutet einerseits, dass die Trinkwasserversorgung der umliegenden Bevölkerung nicht betroffen war, andererseits aber viel Wasser austrat.

Wiener Wasser wurde gegen 1.00 Uhr von dem Wasserrohrbruch informiert. Die Berufsfeuerwehr war wegen des Rohrbruchs ebenfalls im Einsatz und musste unter anderem mehrere Keller auspumpen. "Wir waren mit mehreren Einsätzen über die Nacht ziemlich beschäftigt", sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Betroffen war auch die Remise der Wiener Linien in der Maroltingergasse. Der Betrieb der Linie 46 wurde eingestellt, die Linien 10 und 44 kurzgeführt, ebenso die Buslinien 48A und 51A. Die Straßenbahnlinien waren aber in der Früh bereits wieder plangemäß unterwegs.

Am stärksten betroffen war die Kreuzung Flötzersteig - Anton-Geiger-Weg. Die Straßenzüge wurden gesperrt. Auch andere Verkehrswege wurden in Mitleidenschaft gezogen, dabei handelte es sich dem Sprecher von Wiener Wasser zufolge um eher - teils recht starke - Verunreinigungen. "Wir haben bereits die Kollegen vom Straßenbau eingebunden", sagte der Sprecher. Wie viel Wasser ausgetreten ist, lasse sich nicht abschätzen. "Es müssen aber größere Mengen gewesen sein, wenn man die Schäden sieht."