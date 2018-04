Warnstreiks auch am Münchner Flughafen - Massive Beeinträchtigungen

Wie am Flughafen Frankfurt hat auch am Flughafen München am Dienstag in der Früh ein ganztägiger Warnstreik begonnen - mit erheblichen Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di starten voraussichtlich die Hälfte aller Flüge verspätet oder gar nicht.

Wie eine Sprecherin des AUA-Mutterkonzerns Lufthansa am Montag bestätigte, strich das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airport im Voraus insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge.

Etwa 500 Mitarbeiter der Fluggesellschaft, der Flugzeug- und Gepäckabfertigung und der Sicherheitsgesellschaft wollten ab dem frühen Morgen den ganzen Tag über streiken. Ab 09.00 Uhr sollte es eine Kundgebung auf der Freifläche zwischen Terminal 1 und 2 geben. Ebenfalls von dem Warnstreik betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt am Main, Köln und Bremen.

In Frankfurt legten etwa Beschäftigte aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr die Arbeit nieder. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. "Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten."

Auch den Berliner Flughafen Tegel erreichte der Warnstreik. Rund 70 Inlandsflüge fallen hier am Dienstag aus. Betroffen sind auch hier Passagiere der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten. Auf der Strecke Berlin-Frankfurt wurden in beide Richtungen je 18 von 22 Lufthansa-Flügen annulliert. Von Berlin nach München und zurück wurden je 12 von 19 Flügen abgesagt. Eurowings strich außerdem von Köln-Bonn nach Tegel und in die Gegenrichtung je 9 von 14 Flügen.

Ver.di will mit den Maßnahmen kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland den Druck erhöhen. Die Gespräche sind am 15. und 16. April in Potsdam. Die Gewerkschaft fordert für deutschlandweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Die Ausstände an den Flughäfen sollen auf Dienstag beschränkt sein. Die Gewerkschaften ver.di und Beamtenbund dbb kündigten bis Freitag allerdings weitere deutschlandweite Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an. Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske verteidigte die Warnstreiks. "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

In Bayern und Nordrhein-Westfalen wurden bereits am Dienstag auch andere Bereiche im öffentlichen Dienst bestreikt. In Bayern unter anderem Stadtwerke, Müllabfuhr und Kindertagesstätten. In München wollten am Vormittag tausende Beschäftigte zu einer Demonstration zusammenkommen.

Mit Ausfällen bei Flügen und Bahnen begann am frühen Dienstagmorgen auch in Nordrhein-Westfalen ein massiver Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Vorsorglich seien mehr als 70 Flüge gestrichen worden, teilte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn mit. Über diese Annullierungen hinaus rechnete der Airport mit weiteren Einschränkungen. An den einstmals staatlich betriebenen Airports werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Auch im Nahverkehr der Städte in NRW wurden Verbindungen gestrichen. "Heute fahren keine Bahnen", warnten etwa die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Kunden per Laufband. Mehre Städte kündigten zudem an, dass Kindertagesstätten geschlossen bleiben müssen. Daneben können etwa auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und auch der Schiffsverkehr von dem Warnstreik betroffen sein. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen.