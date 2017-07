Großvenediger

Tirol/Salzburg

Höhe: 3.666 m

Schwierigkeit: schwer

Empfohlen von: Gregor Krenn

Diese Tour ist eine landschaftlich eindrucksvolle Berghochtour auf den dritthöchsten Berg Österreichs. Vom Parkplatz Hopffeldboden im Obersulzbachtal gelangt man mittels Taxi zur Materialseilbahn der Kürsingerhütte. Über den Sommerweg (teilweise Seilversicherungen) erreicht man in 1,5 bis zwei Stunden die Hütte. Am nächsten Tag von der Hütte dem markierten Weg zum Obersulzbachkees folgen. Angeseilt gelangt man über das Kees, vorbei an riesigen Gletscherspalten, zur Venediger Scharte und weiter zum Gipfel. Der Abstieg erfolgt am gleichen Weg.