Walli schafft über 400 m Aufstieg ins WM-Semifinale

Olympia-Semifinalistin Susanne Walli hat am Sonntag auch bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon) das Halbfinale der Top 24 über 400 m erreicht. Die Oberösterreicherin lief im Hayward Field im ersten Vorlauf eine Zeit von 52,18 Sek. und landete damit an der vierten Stelle, kam aber über die Zeit weiter. Beste in diesem Heat war Doppelolympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas in 51,10.

Walli war in der Morgensession am Sonntag in den ersten der sechs Heats am Start und musste bis zum letzten Lauf warten, bis das Weiterkommen über die Zeit feststand. Denn nur die ersten drei jedes Vorlaufes bzw. die weiteren sechs Zeitschnellsten sind im Semifinale der Top 24 am Mittwoch um 18.45 Uhr (Donnerstag/3.45 MESZ) mit dabei. Die 26-Jährige schaffte es punktgenau als Sechstbeste über die Zeit bzw. als Gesamt-24. des 43-köpfigen Feldes.

Schnellste in allen Läufen war die Jamaikanerin Stephenie Ann McPherson in 50,15.