Walkner soll Mittwoch nach Österreich überstellt werden

Matthias Walkner soll nach seinem schweren Sturz in Kalifornien am Mittwoch nach Österreich zurückkehren. Wie KTM-Sportdirektor Pit Beirer am Montagabend gegenüber ServusTV berichtete, müsse sich Österreichs Motorrad-Aushängeschild nach seinen Fußverletzungen noch auf ein oder zwei Operationen einstellen. "Ich möchte jetzt nicht über ein Karriereende reden, weil jetzt muss er mal nach Hause kommen und dann schauen wir uns das mit den Ärzten in aller Ruhe an", sagte Beirer.

Walkner war in der Vorbereitung auf die Dakar-Rallye in der vergangenen Woche schwer zu Sturz gekommen, er wurde unmittelbar danach in Palm Springs operiert. Die Rettungskette habe sehr gut funktioniert, berichtete Beirer. Zwei von drei Venen zum Knöchel wurden stark beschädigt, durch den schnellen Eingriff seien die wichtigsten Funktionen einmal erhalten worden. "Erst hinterher kann man sich darum kümmern, dass die Knochen wieder alle an die richtigen Stellen kommen, weil da ist schon ein wenig Puzzlearbeit gefragt für die Ärzte, die da dann ans Werk gehen müssen", meinte Beirer.

Der Dakar-Sieger 2018 soll ins UKH Graz überstellt werden. Dies ist laut Beirer für Mittwoch geplant.