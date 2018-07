Die griechische Regierung hat "ernsthafte Anzeichen" dafür, dass die Waldbrände im Osten Athens durch Brandstiftung hervorgerufen worden sind. Das teilte der griechische Minister für Bürgerschutz, Nikos Toskas, am Donnerstagabend mit. Mindestens 83 Menschen kamen laut jüngsten Angaben bei den verheerenden Bränden ums Leben.

In den Waldbrand-Gebieten nahe der griechischen Hauptstadt Athen haben Einsatzkräfte unterdessen am Donnerstag weitere Todesopfer gefunden. Ihre Zahl stieg auf 82, wie eine Feuerwehrsprecherin im Fernsehen sagte. Insgesamt entspanne sich die Lage aber. Es gebe keine Feuerfronten mehr, die bewohnte Gebiete bedrohen.

Die Waldbrandgefahr wurde am Donnerstag nur noch als "niedrig und mittel" eingestuft, teilte der Zivilschutz mit und veröffentlichte eine Landeskarte dazu. Löschflugzeuge und Feuerwehrleute aus Italien, Spanien, Zypern und Rumänien verstärkten die griechische Feuerwehr. Zudem regnete es in Teilen Griechenlands am Donnerstag.

Dramatische Szenen spielten sich in den zwei Leichenschauhäusern von Athen ab. Dort kamen am Donnerstag Verwandte der Opfer und der Vermissten an und gaben DNA-Proben ab. Die Polizei geht davon aus, dass erst nach der Identifizierung der Leichen Klarheit über die genaue Zahl der Vermissten herrschen wird.