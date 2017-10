Waldbrände - Bereits 31 Todesopfer durch Feuer in Portugal

Die Opferzahl bei dem Waldbränden in Portugal ist am Montag auf mindestens 31 gestiegen. Auch ein Säugling, nur einen Monat alt, verlor in den Flammen sein Leben. Etwa 50 Bewohner wurden verletzt, 15 von ihnen schwer. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigt, da die Rettungskräfte noch nicht in alle Gebiete gelangen konnten.

In der Nähe von Nigran südlich von Vigo kamen zwei Frauen ums Leben, die versucht hatten, den Flammen in einem Lieferwagen zu entkommen. Feuerwehrleute fanden ihre Leichen. Außerdem starb ein 67 Jahre alter Mann bei Carballeda de Avia, als er die sich seinem Haus nähernden Flammen löschen wollte, wie die Zeitung "El Mundo" berichtete.