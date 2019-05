Nach dem Ibiza-Skandal und erfolgreichen Misstrauensantrag im Parlament ist die türkis-blaue Bundesregierung Geschichte. Nach einer Übergangsregierung sind also die Österreicherinnen und Österreicher am Wort, den Nationalrat zu wählen. Ein Termin für Neuwahlen lässt sich schon relativ gut eingrenzen.

Rein theoretisch wäre der frühest mögliche Termin für Neuwahlen Mitte August. Ein Urnengang mitten in den Sommerferien ist allerdings höchst unwahrscheinlich, realistisch wäre eine Nationalrats-Neuwahl grundsätzlich im September oder Oktober. Bisher steht nach der erfolgten EU-Wahl am 26. Mai nur ein Termin am Wahlkalender: Die Vorarlberg-Wahl voraussichtlich am 22. September. Dieser Termin ist also tendenziell schon einmal auszuschließen.

Warum der 15. September die beste Wahl wäre

Berücksichtigt man den Wunsch des Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, dass die Neuwahlen möglichst Anfang September stattfinden sollten, dann kämen - weil Sonntag - nur der 1., der 8. und der 15. September 2019 in Frage.

Ausscheiden dürfte der 1. September - denn das ist der letzte Ferientag in Wien, Burgenland und Niederösterreich. Und die westlichen Bundesländer haben noch eine Woche länger schulfrei. Der 8. September käme also schon auch in Frage, da man davon ausgehen kann, dass dann so gut wie alle schon aus den Ferien zurück sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, wäre aber der 15. September 2019 die beste Wahl.

Vorbereitung auf die Wahlen

Das ist auch deshalb anzunehmen, weil man in diesem Fall ohne Soner-Ministerrat auskommen würde. Dann ist nämlich laut vorgeschriebenem Prozedere der 25. Juni oder der 2. Juli der Stichtag.

Für die Parteien, die bei der Neuwahl kandidieren wollen (und nicht auf die Unterschriften Abgeordneter zurückgreifen können), bedeutet die Septemberwahl, dass sie in Ferienwochen Unterschriften sammeln müssen. Im frühesten Fall - also für den 8. September - müssten sie die Wahlvorschläge bereits am 12. Juli einreichen. Und zwar ausreichend unterstützt durch die - richtig auf die Bundesländer verteilten - Unterschriften von 2.600 Wahlberechtigten.

Alle Parteien müssen bis dahin ihre Kandidatenlisten erstellen - also entscheiden, wen sie in den nächsten Nationalrat entsenden wollen.