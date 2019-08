Die FPÖ will sich auf keinen Fall von der ÖVP trennen, wie dieses neue (Beweis-)Wahlkampf-Video zeigt: Dabei sitzt FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer mit Sebastian Kurz (natürlich nicht der echte) bei der Eheberatung. Soll wirklich "alles nur wegen Ibiza" enden? So lautet jedenfalls die finale Frage der Blauen. Die FPÖ biedert sich weiter an die ÖVP an.

Der Therapeutin beschreiben sie ihre Beziehung als "ganz gut" und "sehr harmonisch" - im Gegensatz zu Kurz' voriger Beziehung, einer "zerrütteten Geschichte mit dieser roten Prinzessin".

"Ich denke, wir haben viele...", sagt Hofer in dem Video, um Kurz den Satz mit "gemeinsame Ideen" beenden zu lassen - wie gut eingespielte Partner es eben machen. Schließlich fasst die Therapeutin zusammen, die beiden würden doch eine "großartige Beziehung" führen. Wieso das alles riskieren, nur wegen "Ibiza"? Es komme doch in den besten Familien vor, "dass man sich durch eine Dummheit vom richtigen Weg abbringen lässt". Und das Fazit von Hofer in Richtung Kurz: "Oft braucht es nur einen kleinen Schubser, um gemeinsam weiterzumachen".

Das neue Wahlkampf-Video der FPÖ: