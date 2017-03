In den Niederlanden hat die mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Die letzten Wahllokale in Europa öffneten um 7.30 Uhr. Rund 13 Millionen Niederländer dürfen ein neues Parlament wählen. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Partei von Regierungschef Mark Rutte (VVD) und der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders erwartet. Spannend dürfte auch sein, inwieweit der Streit mit der Türkei die Wähler in ihrer Entscheidung beeinflusst.

Die Favoriten

Die erste Prognose wird nach 21.00 Uhr nach Schließung der Wahllokale erwartet. Nach den letzten Umfragen geht die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte als Favorit ins Rennen, gefolgt vom Rechtspopulisten Geert Wilders und den Christdemokraten. Der bisherigen sozialdemokratischen Regierungspartei werden große Verluste vorhergesagt.

Doch kein Sieg der Rechtspopulisten?

Experten erwarten einen Wahl-Krimi: Allerdings hat die Partei für die Freiheit von Wilders einen Tag vor der Wahl in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird die Wilders-Partei sicher nicht die stärkste Partei werden. Nach den am Dienstagabend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Die Abstimmung ist der Auftakt des europäischen Superwahljahres, und das Ergebnis könnte Signalwirkung weit über die Landesgrenzen hinaus haben.

Den Umfragen zufolge konnte die rechtsliberale Regierungspartei VVD ihren Vorsprung in den Umfragen deutlich ausbauen und liegt nun bei bis zu 20 Prozent. Die Partei von Premier Mark Rutte profitierte vom diplomatischen Konflikt mit der Türkei der vergangenen Tage, analysierte das Forschungsinstitut I&O.



Die Positionen

Die Parlamentswahl wird heuer auch vom Konflikt mit der Türkei beeinflusst. Rutte und Wilders finden es inakzeptabel, dass türkische Minister in den Niederlanden Wahlkampf betreiben. Der Ministerpräsident präsentiert sich als Staatsmann, setzt auf Deeskalation und warnt davor, den Flüchtlingsdeal mit der Türkei aufs Spiel zu setzen. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren." Er will das gemeinsame Vorgehen der EU.

Wilders will die knallharte Konfrontation mit Erdogan. Die Niederlande müssten den türkischen Botschafter ausweisen. Für Wilders zeigt der Konflikt, dass die türkischen Niederländer nicht integriert sind. Sie seien die "fünfte Kolonne" von Erdogan in den Niederlanden.



Und wie sehen die Positionen zu den restlichen Wahlkampfthemen aus?

Rutters rechtsliberale VVD will strengere Migrationsregeln. Migranten müssten sich ausdrücklich zu den liberalen Freiheiten der Niederlande und zur Verfassung bekennen. Wer das nicht tue, solle "abhauen", sagt Premier Rutte.



Wilders will die Migration vor allem aus muslimischen Ländern stoppen und die Grenzen auch für Flüchtlinge schließen. Migranten, die sich nicht an die niederländische Kultur anpassen oder kriminell sind, müssten ausgewiesen werden.

Für Rutte sind offene Grenzen in Europa unabdingbar, vor allem für den Handel. Europas Außengrenzen müssten besser bewacht werden.

Wilders will die Grenzen in Europa schließen. Er ist auch für den "Nexit", den Austritt der Niederlande aus der EU. "Die Niederlande müssen Herr im eigenen Haus sein."

Rutte pocht auf die Trennung von Staat und Kirche. Religion ist Privatsache. Allerdings ist er knallhart gegen diejenigen, die Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuelle ablehnen.



Wilders will die "Ent-Islamisierung der Niederlande". Der Islam soll verbannt und soweit es geht verboten werden. Wilders will alle Moscheen und muslimische Schulen schließen. Der Koran wird verboten. Er plane jedoch "keine Razzien in Wohnungen oder eine Koran-Polizei".

Das Parlament der Niederlande

Der Binnenhof (Innenhof) ist seit Hunderten von Jahren das Zentrum der politischen Macht der Niederlande. In dem mittelalterlichen Schlosskomplex in Den Haag aus dem 13. Jahrhundert befinden sich auch beide Kammern des Parlaments. Die Zweite Kammer - vergleichbar mit dem Nationalrat - hat 150 Sitze, die nun bei der Wahl am Mittwoch neu vergeben werden.

Die Funktion der Ersten Kammer, auch Senat genannt, ist mit dem Bundesrat vergleichbar. Sie hat nur 75 Sitze. Eine künftige Regierung sollte auch eine Mehrheit in der Ersten Kammer haben, um problemlos Gesetze durchzubringen. Größte Fraktion ist hier zur Zeit die rechtsliberale VVD mit 13 Sitzen, gefolgt von der christdemokratischen CDA mit 12. Die Wilders-Partei PVV hat hier neun Sitze.