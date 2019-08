Am 29. September wählt Österreich. Davor bietet News.at seinen Lesern die Möglichkeit, Vertretern aller Parteien Fragen zu stellen. Hier ist die Übersicht der Wahlchats auf News.at:

THEMEN:

Was wollten Sie schon immer von Pamela Rendi-Wagner, Werner Kogler und Co. wissen? Stellen Sie den Kandidaten zur Nationalratswahl 2019 Ihre Frage. Und zwar in den Wahlchats auf News.at. Die Kandidaten stellen sich eine Stunde Ihren Fragen und werden Sie LIVE zu Gast bei News.at beantworten.

Die nächsten Termine:

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) : Mittwoch, 21. August von 13 bis 14 Uhr

: Mittwoch, 21. August von 13 bis 14 Uhr Martin Balluch (Liste Jetzt) : Dienstag, 27. August von 12 bis 13 Uhr

: Dienstag, 27. August von 12 bis 13 Uhr Werner Kogler (Die Grünen) : Dienstag, 3. September von 10.30 bis 11.30 Uhr

: Dienstag, 3. September von 10.30 bis 11.30 Uhr Weitere Termine folgen

Bereits stattgefunden hat der Chat mit Beate Meinl-Reisinger (NEOS) . Die Nachlese finden Sie hier.

Ihre Fragen:

Sie können uns Ihre Fragen via soziale Medien unter dem Hashtag #newsfragt (für Werner Kogler zB #newsfragtkogler) zukommen lassen, bzw. während des Chats können Sie live Fragen stellen. Außerdem können Sie uns vorab Ihre Frage per E-Mail an

zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!