Auf Platz Fünf kandidiert der politische Quereinsteiger Martin Balluch am 29. September für die Liste Jetzt. Bekannt wurde Balluch vor allem als Tierschützer. Der Obmann des Vereins gegen Tierfabriken wurde nach einem langen Prozess, in dem er als Kopf einer kriminellen Organisation angeklagt wurde, freigesprochen.

Verdoppelung der Fleischsteuer gefordert

Nun geht der Tierschützer in die Politik und kandidiert für Peter Pilz (der die Chateinladung wegen "terminglichen Gründen" absagen musste und fordert unter anderem eine Verdoppelung der Mehrwertsteuer auf Fleisch von zehn auf 20 Prozent (Biofleisch ausgenommen).

