Heute wählen die Briten. Was vor zwei Monaten noch wie ein unaufhaltbarer Erdrutschsieg der regierenden Konservativen ausgesehen hat, wurde in den letzten Wochen nach einer Labour-Aufholjagd zum Wahl-Krimi. Alles entscheiden wird aber die Wahlbeteiligung der Jungen.

Vor zwei Monaten hatte die britische Premierministerin Theresa May genug. Genug, wie sie selbst erklärte, von den ständigen Querschüssen des Parlaments, in dem ihre Konservativen nur eine knappe Mehrheit (330 von 650 Sitzen) halten, gegen die Brexit-Linie ihrer Regierung. Das schwäche Großbritanniens Verhandlungsposition gegenüber der EU. Genug Vertrauen aber wohl auch in die damaligen Umfragen, die ihrer Partei einen durchschnittlichen Vorsprung von 17 Prozent auf die Labour Party und damit einen Erdrutschsieg vorhersagten. Der Zeitpunkt war günstig. May rief Neuwahlen aus und wünschte sich ein solides Mandat der Bevölkerung für ihre "harte" Brexit-Position.

"Demenzsteuer" und Terror dominierten Wahlkampf

Zunächst schien das wie ein kluger Schachzug. Doch der Wahlkampf lief nicht wie geplant, die sozialdemokratische Labour legte eine unerwartete Aufholjagd hin. Eine geplante Reform im Gesundheitssystem wurde als "Demenzsteuer" bekannt und die Konservativen mussten sich vorwerfen lassen, auf Kosten der Alten und Schwachen zu kürzen. Auch die Terroranschläge in Manchester und London, sonst meist gut für die Umfragewerte konservativer Parteien, halfen den "Torys" nicht: Thematisiert wurden danach ihre Einsparungen bei der Polizei. Zuletzt, wenige Tage vor der Wahl, prognostizierte ein Umfrageinstitut gar nur noch einen Tory-Vorsprung von einem Prozentpunkt, ein anderes wies drei Prozentpunkte aus. Damit würde die Partei ihre Mehrheit verlieren.

Doch aus mehreren Gründen ist die Lage für Theresa May nicht ganz so hoffnungslos, wie diese Umfragen es vermuten lassen. Erstens ist das prozentuale Gesamtergebnis der Parteien in Großbritannien nicht entscheidend. Der Sitz jedes Wahlkreises geht an den dortigen Gewinner, unabhängig von nationalen Ergebnissen. Und auch in jenen Projektionen, in denen Torys und Labour bis auf wenige Prozent beisammen liegen, ist der Abstand in Sitzen größer. Zweitens sind die beiden genannten Umfragen immer noch "Ausreißer". Im Schnitt aller jeweils aktuellsten Prognosen aller Institute beträgt der Tory-Vorsprung sieben Prozentpunkte. Bei manchen Umfragen sind es auch zehn, elf oder zwölf Prozent.

Unterschätzen Umfragen die Konservativen?

Drittens neigen Wahlumfragen in Großbritannien traditionell dazu, die Konservativen zu unterschätzen. Bei der letzten Unterhaus-Wahl 2015 lagen sie sogar ganze sechs Prozent besser, als es die Umfragen im Schnitt vorhergesagt hatten. Das Phänomen ist bereits als "Shy Tory Factor" bekannt. Hat es auch diesmal wieder die Umfragen beeinflusst, sollte den Torys eine stabile Mehrheit sicher sein. Die Umfrageinstitute könnte ihre Methodik nach der groben Fehleinschätzung 2015 aber auch so zugunsten der Konservativen umgestellt haben, dass der Faktor verschwunden ist – oder sich gar ins Gegenteil verkehrt hat und man sie nun etwas zu stark einschätzt.

Obwohl es sehr schwierig ist, die nationalen Ergebnisse auf die zu erwartende Zahl der Sitze umzurechnen, brauchen die Torys wohl in etwa einen Vorsprung von sechs oder sieben Prozent, um halbwegs sicher wieder eine absolute Mehrheit im Parlament zu erhalten. Ihre jetzige sehr knappe Mehrheit erreichten sie bei der letzten Wahl mit einem Vorsprung von 6,5 Prozentpunkten. Damit würde also schon eine sehr kleine Abweichung vom Schnitt der letzten Umfragen reichen, um diese Mehrheit zu gefährden. Die Torys bräuchten dann einen Koalitionspartner, um weiterregieren zu können. Für May, die die Wahl ausgerufen hat, um die Partei deutlich zu stärken, wäre das die größtmögliche Blamage. Auch ihr Rücktritt stünde dann im Raum.

Junge wollen Labour – aber gehen oft nicht wählen

Besonders entscheidend für die Ergebnisse Donnerstagnacht (die ersten Hochrechnungen werden etwa um 23 Uhr veröffentlicht) wird aber die Wahlbeteiligung einer Gruppe sein, die im Normalfall deutlich seltener wählen geht als der Rest: Die Jungen. Denn die Umfragen zeigen eine klare politische Spaltung entlang von Altersgrenzen. Fast drei Viertel der 18- bis 24-Jährigen unterstützen Labour, aber nur 15 Prozent der über 65-Jährigen. Bei den Konservativen ist es genau umgekehrt. Der Vorsprung der Torys erklärt sich dadurch, dass Ältere deutlich verlässlicher auch wirklich zur Wahl gehen. Bei den letzten Unterhaus-Wahlen gaben nur etwas über 40 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ihre Stimme aber, aber fast 80 Prozent der über 65-Jährigen. Beim Brexit-Referendum im Vorjahr stieg die Wahlbeteiligung der Jungen dann aber massiv an. Können sie auch diesmal mobilisiert werden, wird es für May doch noch eng.