Wahl in Frankreich - Macron will Präsident bleiben

Der französische Präsident Emmanuel Macron stellt sich am Sonntag der Wiederwahl für die nächsten fünf Jahre. Der seit 2017 regierende, zentrumsliberale Politiker tritt gegen elf Mitbewerber an, unter denen die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (Nationale Versammlung, RN) laut Umfragen die besten Chancen haben soll, in die Stichwahl zu kommen.

Die Wahllokale sind von 8.00 bis - in der Regel - 19.00 Uhr geöffnet, in einigen Großstädten sind verlängerte Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr möglich. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in den darauffolgenden Abendstunden erwartet. Die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Bewerbern findet zwei Wochen später, am 24. April statt.