Wacker Innsbruck bringt Insolvenzantrag ein

Der finanziell schwer in den Seilen hängende Fußball-Zweitligist FC Wacker Innsbruck hat einen Insolvenzantrag eingebracht. Wie die "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe) am Mittwoch berichtete, stellte Vorstandsmitglied Niklas Sattler am Dienstag den Antrag. Dieser betreffe den mit drei Millionen Euro verschuldeten Profibetrieb, nicht aber den Amateurbetrieb (Damen, Nachwuchs, Bezirksliga- und Regionalliga-Team).

Zuvor hatten bereits seit Monaten auf ihre Löhne wartende Spieler angekündigt, einen Konkursantrag einzubringen. Wacker musste aufgrund der finanziellen Probleme mit Saisonende aus der 2. Liga absteigen.